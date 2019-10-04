Революционный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha уже можно купить: цена шокирует

Недавно компания Xiaomi анонсировала свой новаторский смартфон Mi Mix Alpha. Он получил оригинальный дисплей, занимающий 180,6% площади корпуса. Также устройство стало первым в мире смартфоном с 108 Мп камерой.

Заявленная цена во время презентации составляла 2 830 долларов (около 69 000 гривен). Это было слишком дорого для любого смартфона. Даже смартфон с гибким дисплеем Samsung Galaxy Fold стоит примерно 2 тысячи долларов.

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И хотя в компании не назвали точную дату старта продаж новинки, но на некоторых китайских сайтах уже можно купить революционный смартфон. Вернее, оформить его предварительный заказ.

Стоимость на данный момент. Известный китайский онлайновый магазин Tmall.com уже сейчас предлагает приобрести смартфон. И тут его цена действительно шокирует. Ресурс предлагает приобрести новинку за 999 999 юаней – это 140 тысяч долларов или 3.5 миллиона гривен.

Xiaomi Mi Mix Alpha уже можна купить

Однако, даже если пользователь действительно готов потратить такие деньги на смартфон, большой вопрос когда он свою покупку получит. По слухам, новинка поступит в продажу до конца этого года, но официальной даты пока нет.

А это означает, что компания пока не имеет в наличии устройства для розничной торговли. Если вспомнить историю с Galaxy Fold, анонс которого переносили несколько раз из-за некорректной работы устройства, такая покупка Mi Mix Alpha выглядит, как лотерея.

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