Режим дополненной реальности в Google Maps доступен украинцам

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Google Maps
Google Maps / Фото из свободных источников

Около 2 месяцев назад компания Google запустила бета-тестирование режима дополненной реальности в приложении "Карты". Только теперь AR-режим добрался до украинских пользователей и они получили возможность его протестировать.

AR-режим. Еще в феврале Google начала тестирование AR-режима в "Картах", чтобы облегчить пользователям ориентирование на местности, сообщает "Информатор Tech".

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Как это работает? Несмотря на то, что это все еще бета-версия, работает она стабильно и исправно. Запустить режим проще простого: достаточно выбрать в Google Maps пункт назначения, нажать "Проложить маршрут" и потом в левом нижнем углу экрана появится иконка перехода в AR-режим.

После этого остается только следовать указателям которые накладываются поверх изображения улиц через камеру смартфона в реальном времени.

Пример работы режима дополненной реальности в Google Maps

Пример работы режима дополненной реальности в Google Maps

Google рекомендует использовать смартфон в качестве подсказки и не смотреть в него постоянно, чтобы избежать столкновений.

Режим инкогнито. В Google Maps также добавили режим инкогнито, при котором программа не будет сохранять данные пользователя. Скрытие информации также предполагает, что программа не будет анализировать эту информацию для рекомендаций.

Чтобы включить режим инкогнито, надо выбрать соответствующий режим в настройках учетной записи. На Android опция заработает в ближайшие недели, позже она появится и на iOS.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно Приложения Интернет Google Искусственный интеллект
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