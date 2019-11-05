РФ запретила продажу гаджетов без российского программного обеспечения

Российская Госдума приняла законопроект о запрете продаж смартфонов и компьютеров, на которых не установлено российское программное обеспечение.

Документ обязывает с 1 июля 2020 года устанавливать российское ПО на устройстве, полный перечень которых определит российское правительство. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

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В пояснительной записке к законопроекту кроме смартфонов и компьютеров в перечне таких устройств телевизоры с функцией "смарт-ТВ".

Авторы закона считают, что его принятие будет способствовать развитию российских ИТ-компаний и "поставит их в ровную высококонкурентную среду" с зарубежными корпорациями. Сам законопроект, как объясняют в Госдуме, направлен "на защиту прав российских потребителей".

Как россиянам ограничивают доступ к интернету?

Отметим, что Госдума России 16 апреля приняла закон об "обеспечении безопасного и устойчивого функционирования" Интернета на территории России. Закон предусматривает изоляцию российского сегмента интернета.

Изоляция Рунета позволит отключать российский сегмент интернета от всемирной сети. В остальное время оборудование будет использоваться для блокировки запрещенных ресурсов. Известно, что будут банить СМИ, блоггеров и обычных пользователей соцсетей. И кроме того, будут контролировать что писать и где писать.

Так россиян будут ограничивать в пользовании мировыми сетями, такими как Google или фейсбук, поощряя отечественного производителя.

В общем нововведение обойдется Кремлю почти в 30 миллиардов рублей.