РФ запретила продажу гаджетов без российского программного обеспечения

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Россиянам запретят продавать гаджеты без российского ПО
Россиянам запретят продавать гаджеты без российского ПО / m24.ru

Российская Госдума приняла законопроект о запрете продаж смартфонов и компьютеров, на которых не установлено российское программное обеспечение.

Документ обязывает с 1 июля 2020 года устанавливать российское ПО на устройстве, полный перечень которых определит российское правительство. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

К теме: Россия изолирует свой сегмент интернета: сколько за это заплатит Кремль

В пояснительной записке к законопроекту кроме смартфонов и компьютеров в перечне таких устройств телевизоры с функцией "смарт-ТВ".

Авторы закона считают, что его принятие будет способствовать развитию российских ИТ-компаний и "поставит их в ровную высококонкурентную среду" с зарубежными корпорациями. Сам законопроект, как объясняют в Госдуме, направлен "на защиту прав российских потребителей".

Как россиянам ограничивают доступ к интернету?

Отметим, что Госдума России 16 апреля приняла закон об "обеспечении безопасного и устойчивого функционирования" Интернета на территории России. Закон предусматривает изоляцию российского сегмента интернета.

Изоляция Рунета позволит отключать российский сегмент интернета от всемирной сети. В остальное время оборудование будет использоваться для блокировки запрещенных ресурсов. Известно, что будут банить СМИ, блоггеров и обычных пользователей соцсетей. И кроме того, будут контролировать что писать и где писать.

Так россиян будут ограничивать в пользовании мировыми сетями, такими как Google или фейсбук, поощряя отечественного производителя.

В общем нововведение обойдется Кремлю почти в 30 миллиардов рублей.

blog_ava
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Автор: Эмал Наби
Теги: Гаджеты Смартфоны Новости Техно Техно Новости России
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