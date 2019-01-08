Рискованная миссия: SpaceX через месяц запустит корабль Crew Dragon и ракету Falcon 9

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SpaceX через месяц запустит корабль Crew Dragon и ракету Falcon 9
SpaceX через месяц запустит корабль Crew Dragon и ракету Falcon 9 / uk.wikipedia.org

Через месяц компания SpaceX, которую возглавляет известный предприниматель Илон Маск запустит в космос корабль Crew Dragon и ракету-носитель Falcon 9. Этот полет станет тестовым без экипажа.

Об этом сообщает Ars Technica.

Еще один полет уже с астронавтами на борту запланирован на лето.

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Для полетов с экипажем компания SpaceX кардинально изменила ракету Dragon, включая перемещение солнечных панелей с крыльев.

Это рискованная миссия как для SpaceX, так и для NASA. Ведь эта ракета и космический корабль никогда не летали вместе в этой конфигурации.

"Да, это будет очень интенсивно. Ранние полеты особенно опасны, потому что есть много нового оборудования", – написал Маск в микроблоге.

Если миссия станет успешной, то это позволит SpaceX стать первой частной компанией, которая запустит людей в космос. Для NASA это вернуло бы возможность выводить своих астронавтов на орбиту и на борт Международной космической станции без помощи российских ракет.

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Теги: Техно Космос МКС SpaceX
Источник: Техно
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