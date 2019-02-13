Рятують економіку: скільки заробляють українські айтішники

Нині сфера інформаційних технологій складає понад 20% експортованих послуг та направляє в український бюджет мільярди гривень. Професія айтішників, програмістів, працівників сфери – одна з найбільш високооплачуваних в Україні.

Скільки заробляє український айтішник?

За даними Укрстату, середня зарплата українця в грудні 2018 року становила 10 573 гривень. Що цікаво, середня зарплата айтішника, за даними спеціалізованого сайту Dou.ua, становила близько 53 000 гривень. А це в п'ять разів вище середньої зарплати.

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Як ІТ-галузь впливає на економіку?

Вплив ІТ-галузі на нашу економіку можна описати кількома чинниками:

• Програмісти отримують доволі велику зарплату. Українець з грошима – це завжди добре, а ще він добрий споживач товарів та послуг. Український бізнес отримує клієнта.

• ІТ-галузь впливає на зайнятість. Крім програмістів, IT-компанії беруть на роботу бухгалтерів, юристів, дизайнерів. Більше технологічних компаній – більше робочих місць для традиційних професій.

• Розвиток IT-галузі не потребує будівництва заводів, які забруднюють повітря, залізничних колій, доріг. IT-бізнес може масштабуватися без великих інвестицій в інфраструктуру.

• Багато представників IT працюють на замовлення іноземних компаній і цим збільшують валютну вигоду, яку отримує Україна. І це важливий чинник, адже валюта, яка надходить, сприяє зміцненню курсу гривні.



Програмісти направляють в український бюджет мільярди гривень

А ще інформаційні технології забезпечують створення робочих місць в суміжних сферах. От, наприклад, будівництво використовує продукцію меблевої й текстильної промисловості, виробників сантехніки. І забезпечує сім робочих місць в суміжних областях на одного будівельника.

Скільки робочих місць забезпечує айтішник?

Експерти порахували, що одне робоче місце в IT, створює шість робочих місць в суміжних галузях. Якщо ще додати осіб на утриманні, в середньому програміст забезпечує високий рівень матеріального достатку для 11,5 осіб.

Як Україна ставиться до ІТ-сфери?

В експортній стратегії України на 2017-2021 роки інформаційно-комунікаційні технології значаться першими серед найбільш інноваційних секторів. Саме такі галузі здатні створити найбільшу додану вартість та прискорити розвиток підприємництва в Україні.

IT – це дійсно перспективна галузь. Але, на щастя, ця галузь живе і розвивається фактично поза регуляторним полем. Держава не видає ліцензій чи дозволів на діяльність, не перевіряє якість. Розвиток сфери не був би таким бурхливим, якби регулювався державою.

Скільки програмістів працює в Україні?

В Україні нині майже 159 тисяч айтішників, на 33 тисячі більше, ніж у 2017 році. Загальне зростання IT-галузі в Україні – близько 20% на рік. І ми випереджуємо світовий показник зростання – 6% на рік. За великим рахунком держава, ніяк не сприяє розвитку цієї сфери. Не заважає – і вже добре.

Як міста України впливають на IT-галузь?

Серед міст є фаворит – Львів. Його ставлення до айтішників можна брати за приклад інші міста. Львів – це єдине українське місто, в якому ІТ є один із пріоритетних напрямів. Ця галузь входить в затверджену стратегію конкурентоспроможності міста. Представники місцевої влади, бізнесу та громадськості об'єдналися задля розвитку ІТ-галузі.

Вони спільно працюють для того, щоб все більше ІТ-фахівців обирали Львів, як місто для життя. І саме це головна особливість Львова. А ще міжнародним дослідницьким порталом Numbeo Львів було визнано найкомфортнішим місцем проживання в Україні. Львів випередив і Київ, і Одесу на 20 позицій, а також Харків, і Дніпро – на 27 позицій.

Найбільша технічна конференція в Україні теж відбувається у Львові. IT Arena п'ятий рік поспіль збирає по 2,5 тисячі експертів з України та світу. У львівській ІТ-індустрії працює близько 20 тисяч спеціалістів, а їхня кількість постійно збільшується. Понад 200 ІТ-компаній обрали Львів своїм містом проживання. Львівські фірми входять в Топ-10 найбільших ІТ-компаній України.

Економіка міста розвивається завдяки програмістам. Наприклад, у 2017 році айтішники Львова витратили 40 мільйонів доларів на придбання нерухомості та 26 мільйонів доларів на земельні ділянки. На харчування у ресторанах і кафе ІТ-фахівці за рік витратили 19 мільйонів доларів. У структурі валового регіонального продукту Львова частка ІТ році становить 21%. А економічний ефект, створений ІТ-галуззю Львова – 920 мільйонів доларів.

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Якби у свій час міський голова Львова не зробив ставку на розвиток ІТ-галузі, то нічого б цього не сталось. Понад 10 років тому міська влада зробила ставку на ІТ-сферу та туризм. Визначила ці два напрямки одними з пріоритетних для розвитку міста. І тепер ми бачимо, що це був вірний розрахунок.

Андрій Садовий вміє робити правильний вибір в невизначених умовах. Адже 10-15 років тому не було гарантій, що це спрацює. А нині більшість обласних центрів розбудовують ІТ-хаби, намагаються якимись заходами заманити туристів, і навіть джаз-фестивалі проводять.

Львів інтенсивно працює над ІТ-освітою. Сім вищих навчальних закладів готують ІТ-спеціалістів. Постійно відкриваються додаткові спеціалізовані програми у ВНЗ, які відомі всій країні, до прикладу, в УКУ, у Львівській політехніці. Айтішники з львівських компаній викладають у ВНЗ. І для студентів добре вчитись у Львові, бо є безліч компаній які готові взяти тебе на стажування, а потім запропонувати роботу. Львівські ВНЗ щорічно випускають понад 4000 молодих ІТ-спеціалістів.



Львівські ВНЗ щорічно випускають понад 4000 молодих ІТ-спеціалістів

Для нашої молоді – це шанс здобути освіту, яка знадобиться в житті, замість того, щоб опановувати професію, яка зникне. Якщо українці будуть навчатись у Львові, то, найімовірніше, на четвертому курсі вже матимуть роботу. Але головне, що наша талановита українська молодь не захоче виїжджати за кордон. Якщо у неї буде можливість працювати в галузі, в якій заробіток в п'ять разів вищий, ніж в середньому по Україні.

За великим рахунком, Львів нині вважають IT-столицею України. І це не сталося за один день. Це результат багаторічної праці зацікавлених сторін і самих айтішників, і міської влади, і інвесторів.

Львівська ІТ-галузь має всі шанси стати містобудівною. А сам Львів може стати найбільшим ІТ-хабом України та всієї Східної Європи. Попри те, як складались обставини, як розвивалась галузь, треба віддати належне міській владі міста та меру Андрію Садовому, які зробили правильний вибір у свій час.

Дивіться відеоблог про IT-галузь в Україні: