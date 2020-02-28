Roadrunner: секретный проект Маска по производству дешевых аккумуляторов

Секретный проект Илона Маска Roadrunner обещает дешевые и емкие батареи с увеличенным запасом хода. Ходят слухи, что на конференции Tesla Company Day в апреле компания покажет один из таких аккумуляторов в действии.

В течение нескольких последних месяцев Tesla намекает на то, что вскоре компания сама займется производством аккумуляторов для своих электромобилей. Все началось с приобретения стартапа Maxwell, разработчика суперконденсаторов. Затем, на встрече с акционерами, глава Tesla подтвердил, что собирается запустить производство собственных батарей, сообщает Electrek.

Интересно: На улице в Киеве увидели "Tesla Cybertruck"

Секретный план Маска

Как отмечает источник, секретный проект Маска называется Roadrunner, а его цель – серийное производство новых элементов питания, дешевых и с повышенной плотностью энергии К ним будут привлечены технологии, которые разрабатывают команды специалистов компании, включая ученых из Канады под руководством Джеффа Дана. Работы ведутся в тайне в течение нескольких месяцев.

Tesla уже проводила испытания прототипа батарей, которые разрабатывают в рамках проекта Roadrunner. Руководство компании считает, что новые элементы питания появятся в аккумуляторах для электромобилей, а также, возможно, в промышленных системах хранения энергии.

Говорят, что Маск настаивает, чтобы одну из новых батарей установили в Model S или Model X и представили на апрельском мероприятии Tesla Company Day.

К слову, недавно появились сведения, что Tesla может начать использовать литий-железо-фосфатные аккумуляторы вместо никель-магний-кобальтовых. Отказ от дорогого кобальта позволит Маску или резко снизить стоимость своих машин для покупателей, или заметно нарастить прибыль Tesla.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно