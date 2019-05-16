Роберт Дауни-младший стал лицом смартфона OnePlus 7 Pro

OnePlus объявила о том, что к ее промо-кампании в поддержку OnePlus 7 Pro присоединился Роберт Дауни-младший. Стороны подписали долгосрочное соглашение, в рамках которого актер, который известен по роли Железного человека студии Marvel примет участие в ряде мероприятий бренда в Индии и Китае.

По словам OnePlus, Роберт является лучшим воплощением философии Never Settle и стремления к самосовершенствованию, путем которого движется OnePlus.

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Дауни-младший отметил, что его задача - помочь молодой команде создать промо-кампанию, основанную на принципах качества и мастерства. Ранее Роберт Дауни-младший уже участвовал в подобных проектах, но тогда привлечь звезду к сотрудничеству смогла тайваньская HTC.

Wow！！

Robert Downey Jr × OnePlus pic.twitter.com/rnmwoacQQO — Ice universe (@UniverseIce) May 16, 2019

Для молодой китайской компании этот шаг является важным с точки зрения дальнейшего развития и позиционирования себя и OnePlus 7 Pro в качестве премиального продукта.

Я рад, что такой молодой бренд идет против всех на технологическом рынке. Я уже ознакомился с OnePlus 7 Pro, и внимание к деталям в сочетании с инновационным дизайном действительно впечатляет,

– отметил Роберт Дауни-младший.

В ближайшее время можно ждать видео с актером в главной роли. Ну а OnePlus 7 Pro уже поступает в продажу в ключевых регионах мира.

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