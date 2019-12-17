Робогрузовки могут в корне изменить историю наземного транспорта

Глава стартапа Einride уверяет, что сейчас люди имеют возможность переписать историю сухопутного транспорта. Эта индустрия принципиально не менялась уже более 100 лет и ежегодно сжигает по 5 миллиардов баррелей нефти.

Вместе с тем, как на пути внедрения легковых робомобилей возникают все новые сложности, фокус внимания смещается на грузовой транспорт. В этой области регулярно рапортует об успехах целый ряд стартапов и крупных компаний: Starsky Robotics, Thor Trucks, Ike, Pronto.ai, Aurora, TuSimple, а также Daimler и Volvo.

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Революция в индустрии

Einride – шведский стартап со скромным, в рамках индустрии, финансированием, уже пробует свои робогруовики на дорогах. А его создатель уверен, что места хватит всем. Роберт Фалк готов каждому объяснить, почему робогруовики – крупнейшая бизнес-возможность в истории человечества.

Сегодняшние решения не особо умные и экологичные, они основаны на технологиях, изобретенных более века назад. Отрасль не оцифрована для новой эры,

– говорит Фалк.

Главное преимущество грузовых перевозок – их предсказуемость. Около 80% всех поездок повторяются, в них используются одни и те же транспортные средства и повторяющиеся маршруты.

Это снижает технические препятствия для внедрения робогрузовиков, ведь им нужно гораздо меньше информации о дорогха и условиях, чем в случае с легковым автономным транспортом.

Что известно о Einride?Шведский стартап, который был основан в 2016. В октябре он получил очередное финансирование в размере 25 миллионов и расширил программу испытаний. Решение, которое предлагает стартап – это электрические автономные грузовые платформы, на шасси которых можно разместить различные кузова. Год назад компания получила первый коммерческий заказ и начала перевозить поддоны с грузом между складами логистического гиганта Shenker.

Мы обращаемся к рынку, который ежегодно сжигает более чем 5 миллиардов баррелей нефти для транспортировки товара... На самом деле у нас сейчас есть возможность, и я считаю, что это величайшая возможность в истории человечества: переосмыслить то, как мы возим товары, и создать лучшее решение для будущего,

– считает основатель стартапа.

По последним подсчетам рынок транспортных услуг в течение следующих 10 лет превысит 2 триллиона долларов. Фалк отмечает, что постепенное и массовое внедрение робогрузовиков может снизить стоимость перевозок более чем на 50%

Кстати, недавно робогрузовик калифорнийского стартапа Plus.ai самостоятельно пересек территорию США – от Тихого океана до Атлантического. Он двигался из Калифорнийского Тулара в Квартаун в Пенсильвании и перевозил 18 тонн сливочного масла.

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