Робопса Spot научили пасти овец: забавное видео

Робот производства Boston Dynamics постоянно изучает новые трюки. Так, он отлично справился с ролью возницы собаки, а также с честью служил в полиции. Сейчас у него появилось задание повышенной сложности: Spot будет пасти овец на бескрайних равнинах Новой Зеландии.

Создатели Spot стремятся всеми силами показать, что это не просто игрушка. Теперь робопес займется действительно собачьим делом, рассказывает engadget.

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Как обучают работа

Учить Spot премудростям пастушьего ремесла взялась компания Rocos. Она стремится натренировать его таким образом, чтобы "пес" мог следить за овцами в полностью автономном режиме.

Кроме выпаса овец, Spot планируют использовать для сбора и посадки урожая, а также составления карт местности. В этом ему поможет инфракрасная камера и LiDAR.

Видео демонстрирует Spot в работе:

Благодаря новому ПО и ряду датчиков, робопсом можно будет управлять из любой точки мира. По словам представителей Rocos, в ближайшем будущем владельцы овец смогут присматривать за своим стадом удаленно, наблюдая, как с этой миссией справляется Spot.

Кстати, ранее компания Boston Dynamics научила своего робопса идентифицировать и находить среди прохожих тех, у кого есть подозрение на коронавирус.