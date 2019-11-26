Робопса Spot устроили на работу в полицию

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Spot от Boston Dynamics / businessinsider

В полиции Массачусетса первыми среди всех правоохранительных агентств арендовали работа у Boston Dynamics по программе Early Adopter. Более того, он уже успел проявить себя в двух инцидентах.

Робопсов Spot производства Boston Dynamics устроили в полицейское управление штата Массачусетс с августа и до ноября, сообщило издание Business Insider.

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В соглашении между компанией и полицией говорится, что работы будут использоваться "для оценки возможностей в операциях правоохранительных органов, в частности, для удаленной инспекции потенциально опасных помещений, в которых могут находиться подозреваемые".

Служба Spot в полиции

Несмотря на то, что Spot был передан полиции Массачусетса только для проведения испытаний, он участвовал и проявил себя во время двух инцидентов, подробности которых представители органов правопорядка не разглашали.

Там только отметили, что соглашение с Boston Dynamics не позволяет работам наносить физический вред или даже угрожать человеку. В полиции подтвердили, что условия договора не были нарушены.

Робопес Boston Dynamics Spot на службе в полиции

via GIPHY

Продажи Spot

Ранее компания анонсировала начало серийного производства робопсов Spot, а затем начала продавать их в лизинг через программу Early Adopter, которая требует от клиента соблюдения определенных условий. Если пункты договора нарушаются, Boston Dynamics может прервать соглашение и забрать работа.

Сегодня полиция штата Массачусетс – единственная правоохранительная или военная организация, с которой сотрудничает Boston Dynamics.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Гаджеты Техно Новости США робототехника
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