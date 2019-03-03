Робот-бог: интересная разработка японских ученых

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Как японцам робот буддизм будет проповедовать
Как японцам робот буддизм будет проповедовать / Mirinteresen.net

В Японии создали робота-бога. Он будет проповедовать в буддийском храме. Так к буддизму хотят привлечь молодежь.

В Японии создали робота в виде богини милосердия Каннон – одного из основных буддийских божеств, об этом пишет The Telegraph. Робота разработали по просьбе храма Кодайдзи в Киото. Он будет проповедовать учение Будды так, чтобы это было понятно молодым людям.

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Мы хотим, чтобы как можно больше людей пришли увидеть робота и задумались над смыслом буддизма,
– говорит священник храма Теншо Гото.

На создание робота потратили почти миллион долларов. Каннон имеет рост 195 сантиментрив и весит почти 60 килограмм. Его лицо и руки покрыты силиконом, а в левом глазу установлена ​​камера. Проповедь робота будут сопровождать японские и английские субтитры.

Смотрите видео, как робот-бог проповедует в японском храме:

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Теги: Техно Новости Техно Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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