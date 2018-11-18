Робота научили передавать речь жестами

Корейские ученые научили трехмерную систему сопровождать речь жестами, использовав для этого 52 часа записи выступлений спикеров на TED Talks. С помощью алгоритма разметки OpenPose и нейросети им удалось научить систему сопровождать синтезированную речь правдоподобными жестами, а также использовать ее для управления человекоподобным роботом.

Об этом сообщает arXiv.org.

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Ученые из Научно-исследовательского института электроники и телекоммуникаций (ETRI) и Корейского института передовых технологий (KAIST) решили научить робота невербальной коммуникации – жестам. Для этого они собрали датасет из 52 часов записи выступлений спикеров на конференциях TED Talks.

Жесты людей на видео были размечены с помощью открытого алгоритма OpenPose (использовались только движения головы, торса и рук). В результате получилась система, которая воспроизводит положение тела в трехмерном пространстве в соответствии с синтезированной речью.



Робот NAO научился воспроизводить речь жестами

Затем ученые попросили 46 человек оценить по шкале от 1 до 5, насколько жесты, сопровождающие язык, антропоморфные, соответствуют сказанному и приятны на вид. Оказалось, что воспроизведеннsе алгоритмом жесты превзошли по всем параметрам все другие методы.

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Полученную систему использовали в гуманоидном роботе NAO (он часто используется в исследованиях взаимодействия роботов с людьми): авторы робота утверждают, что нейросети удалось успешно воспроизвести заданные ему комбинации движений.

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