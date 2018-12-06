Робота научили водить авто

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Робота научили управлять авто
Робота научили управлять авто

В Японии инженеры научили робота управлять автомобилем. Человекообразная машина умеет выполнять стандартные схемы управления: водить и давить на педали.

Об этом сообщает IEEE Spectrum.

Так, робот может обнаружить препятствия перед автомобилем и притормозить.

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Робот внешне похож на человека: у него есть пары ног и рук, каждая из которых состоит из множества сегментов, которые приводятся в движение электромоторами.

Как сообщили разработчики, робота было сложно научить выявлять препятствия и тормозить.

Робот управляет машиной: видео

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Теги: Техно Япония робототехника Искусственный интеллект
Источник: Техно
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