Робота научили водить авто

В Японии инженеры научили робота управлять автомобилем. Человекообразная машина умеет выполнять стандартные схемы управления: водить и давить на педали.

Об этом сообщает IEEE Spectrum.

Так, робот может обнаружить препятствия перед автомобилем и притормозить.

Читайте также: Украинцы победили на Всемирной олимпиаде по робототехнике

Робот внешне похож на человека: у него есть пары ног и рук, каждая из которых состоит из множества сегментов, которые приводятся в движение электромоторами.

Как сообщили разработчики, робота было сложно научить выявлять препятствия и тормозить.

Робот управляет машиной: видео

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно