Робота научили водить авто
В Японии инженеры научили робота управлять автомобилем. Человекообразная машина умеет выполнять стандартные схемы управления: водить и давить на педали.
Об этом сообщает IEEE Spectrum.
Так, робот может обнаружить препятствия перед автомобилем и притормозить.
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Робот внешне похож на человека: у него есть пары ног и рук, каждая из которых состоит из множества сегментов, которые приводятся в движение электромоторами.
Как сообщили разработчики, робота было сложно научить выявлять препятствия и тормозить.
Робот управляет машиной: видео
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Источник: Техно
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