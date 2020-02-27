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Роботизация в Украине: эксперт объяснил, каким профессиям грозит исчезновение

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/ Коллаж 24 канала

Все идет к тому, что в близком будущем самые простые профессии в Украине будут автоматизированы. Ведь зачем человек там, где может работать механизм.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник.

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Он подчеркнул: однозначно будет нужен тот, кто будет настраивать средства автоматизации и смотреть, как они работают. То есть совсем человек из процессов не исчезнет.

Будет происходить замена: как, например, извозчик, ранее управлявший каретой, теперь управляет рулем автобуса. Это нормальные процессы развития. Не вижу в этом ничего угрожающего,
– отметил Воскобойник.

Эксперт добавил, что большинство обычных рабочих профессий в будущем действительно исчезнут. Останутся лишь те, где будет присутствовать человеческий фактор, то есть эмпатия. А также те, которые связаны с общением, коммуникацией и управлением.

Роботизация в Украине – чего ожидать: смотрите видео

"В Голливуде обсуждают даже то, что рано или поздно исчезнут аутентичные актеры. Потому что проще нарисовать какой-то видеообраз, чем платить человеку десятки миллионов долларов. Поэтому эта сфера также будет претерпевать изменения", – заверил Воскобойник.

Однако подчеркнул, что важно понимать: если создать общество, в котором работают только роботы, встанет вопрос – чем будут заниматься обычные люди и где они будут зарабатывать деньги, чтобы покупать товары и услуги, которые будут производить машины.

К слову, раньше для борьбы с коронавирусом Covid-19 китайский университет разработал робота, который может обнаруживать аномально высокую температуру тела у нескольких лиц одновременно в городах с большим скоплением людей.

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Автор: Ирина Буртык
Теги: Новости Техно Техно Новости Украины Работа Рынок труда Искусственный интеллект робототехника
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