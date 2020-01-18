Робототехники создали дрон с крыльями на перьях голубя

Многие из современных летательных аппаратов напоминают птиц по форме крыльев, но это лишь внешнее сходство. Механика полета механических беспилотников значительно отличается от природных прототипов. Исследователи Стэнфордского университета США создали дрон PigeonBot, который использует решения, заимствованные в живой природы – в прямом смысле.

На первый взгляд, устройство напоминает школьную поделку. На самом деле для его создания потребовалась напряженная работа целого коллектива исследователей. Только после тщательного изучения принципов работы птичьих крыльев удалось реализовать разработку, сообщает Techcrunch.

К теме: Ученые создали новый тип роботов: способные к программированию живые машины

Особенности разработки

Профессор Дэвид Лентинк, который возглавляет проект, поручил своей команде изучить модель полета обычного голубя. Во время работ оценивались движения скелета птиц, включая движения "запястья" и "пальцев" для управления 20 "основными" и 20 "вспомогательными" перьями.

Также изучалось движение перья в ответ на изменение положения костей. В отличие от классического работа, птице не нужно управлять каждым пером отдельно – этим "автоматически" занимаются эластичные ткани, соединяющие перья и кости. Кроме того, выяснилось, что микроструктура перьев обеспечивает их сцепление друг с другом, позволяя превратить крыло в единую поверхность.



Робототехники тщательно исследовали работу крылья голубя во время полета

Использовав 40 перьев голубей и легкую раму, команда разработала простую летающую машину. Для создания подъемной силы крылья не используются – ее обеспечивает классический винт. Сами крылья применяются для эффективных "птичьих" маневров в воздухе. Разумеется, такие решения не нужны для авиалайнеров, летающих на длинные дистанции, но незаменимы для малых беспилотников, которым необходимо быстро маневрировать на коротких дистанциях с сохранением устойчивости.



Демонстрация полета дрона

Дальнейшие разработки

Лентинк уже работает над прототипом робота, использующего принципы биомеханики полета сокола – модель будет оснащена не только крыльями, но и ногами (и, возможно, клювом). Параллельно разработчики дрона детально изучают роль птичьего хвоста при совершении маневров.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно