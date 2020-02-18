Для борьбы с коронавирусом в Китае разработали роботов: фото и видео

Для борьбы с коронавирусом Covid-19 университет имени Ци Джиатонга на западе Китая разработал робота, который может обнаруживать аномально высокую температуру тела у нескольких лиц одновременно в городах с большим скоплением людей.

Профессор университета имени Ци Джиатонга – Мэй Ксусонг утверждает, что ручной способ измерения температуры позволяет делать это только у одного человека. А робот может охватить сразу несколько человек, сообщает Xinhua.

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Кроме того, созданный помощник может сразу распознавать лица людей с высокой температурой.

Ученый также рассказал, что после вспышки коронавируса был разработан еще один робот, который может дезинфицировать помещение.

Профессор считает, что такие работы будут особенно эффективными на железнодорожных станциях, в аэропортах, больницах и других общественных местах для предотвращения дальнейшего распространения вируса.



Робот для борьбы с коронавирусом, разработанный в Китае / Фото Xinhua

По состоянию на 18 февраля от коронавируса умерли 1873 человека. А количество больных во всем мире – более 70 тысяч человек. В Украине пока больных коронавирусом нет.

Отметим, что 19 февраля из эпицентра коронавируса – Уханя – домой эвакуируют граждан Украины.

Смотрите видео о роботах для борьбы с коронавирусом:



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