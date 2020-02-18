24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Для борьбы с коронавирусом в Китае разработали роботов: фото и видео

70 Читати новину українською
Роботы для борьбы с коронавирусом / xinhuanet.com/english/home.htm

Для борьбы с коронавирусом Covid-19 университет имени Ци Джиатонга на западе Китая разработал робота, который может обнаруживать аномально высокую температуру тела у нескольких лиц одновременно в городах с большим скоплением людей.

Профессор университета имени Ци Джиатонга – Мэй Ксусонг утверждает, что ручной способ измерения температуры позволяет делать это только у одного человека. А робот может охватить сразу несколько человек, сообщает Xinhua.

К теме: Определили, для кого коронавирус Covid-19 опасен

Кроме того, созданный помощник может сразу распознавать лица людей с высокой температурой.

Ученый также рассказал, что после вспышки коронавируса был разработан еще один робот, который может дезинфицировать помещение.

Профессор считает, что такие работы будут особенно эффективными на железнодорожных станциях, в аэропортах, больницах и других общественных местах для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

Робот для боротьби з коронавірусом. розроблений у Китаї
Робот для борьбы с коронавирусом, разработанный в Китае / Фото Xinhua

blog_ava

По состоянию на 18 февраля от коронавируса умерли 1873 человека. А количество больных во всем мире – более 70 тысяч человек. В Украине пока больных коронавирусом нет.

Отметим, что 19 февраля из эпицентра коронавируса – Уханя – домой эвакуируют граждан Украины.

Смотрите видео о роботах для борьбы с коронавирусом:

симптоми коронавірусу профілактика що відомо про коронавірус 2020
Главные факты о коронавирусе / инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Что такое инновационные подушечки VELO, которые недавно появились в Украине
сегодня
2611
Автор: Ирина Кошанская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Техно Искусственный интеллект робототехника Коронавирус 2020 Китай
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 10:03 Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха основателя Amazon
Анастасія Можаровська 17175
17 февраля 14:02 Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
Анастасія Можаровська 1248
16 февраля 22:07 10 интересных фактов о Facebook
Ірина Полицька 281
15 февраля 22:05 5 моделей смартфонов до 6 тысяч гривен
Ірина Полицька 749
15 февраля 14:16 Как выбрать хороший 4K-монитор: перечень моделей
Назар Токар 401
Новости
Больше новостей
Залиште відгук