Роботов научили "чувствовать" предметы благодаря искусственной коже

Робототехника не стоит на месте. Инженеры научили роботов понимать человеческую речь и самостоятельно ходить. Но до сих пор существует проблема тактильной обратной связи, когда умный механизм не только сможет передвигать предмет, но и чувствовать его. Ученые создали новый датчик, который работает по принципу человеческой кожи, различая хрупкие, мягкие, твердые и другие свойства объектов.

Созданный исследователями из Швейцарской высшей технической школы Цюриха датчик состоит из эластичной силиконовой кожи с цветными пластиковыми микрошариками и обычной камеры, закрепленной на его нижней стороне, рассказывает Slashgear.

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Как работает технология

Благодаря машинному зрению робот "видит", какая часть кожи входит в контакт с предметом. Объектив типа "рыбий глаз" фиксирует размер и глубину вмятины на силиконовой коже, рассчитывая силу, необходимую для удержания объекта в зависимости от его характеристик.

Силиконовая кожа способна различать несколько типов воздействия на поверхность датчика, рассчитывая соответствующим образом степень прилагаемых усилий для удержания с высокой точностью. Также робот сможет определять конкретное направление, на которое нужно приложить больше или меньше усилий. После того как робот таким образом изучил свойства разных предметов, машинное обучение позволяет ему более точно идентифицировать рисунок на коже с его размером, весом и плотностью.

Видео о датчике, который позволяет работу "чувствовать" прикосновения:

Сейчас команда исследователей работает над новыми датчиками, которые научат робота распознавать сложные объекты, а также рассматривают возможность миниатюризации датчика.

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