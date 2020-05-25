Роботы помогают посетителям южнокорейского кафе держать социальную дистанцию

В одном из кафе южнокорейского города Тэджон появился робот-бариста, работающий вместе с роботами-официантами. Работы помогают посетителям заведения держать социальную дистанцию. Вся система включает кофе-машину с манипулятором и мобильные платформы.

Как это работает

Система включает кофе-машину, которая умеет готовить 60 видов кофе и использует манипулятор для установки готовых напитков на поднос, а мобильные платформы развозят заказы, принимают их и доставляют, рассказывает The Standart.

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Работы передвигаются самостоятельно, прокладывая оптимальные маршруты. Прибыв на место, они сообщают клиентам о доставленном заказе.

После того, как вспышку нового коронавируса удалось сдержать – в Южной Корее было обнаружено около 11 тысяч больных из которых умерло 267 человек – в стране постепенно смягчаются жесткие правила социального дистанцирования.



Клиентам кафе не нужно взаимодействовать с другими людьми для осуществления заказа

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Считается, что роботы способны помочь продолжать придерживаться определенных ограничений. Робот разработан компанией Vision Semicon совместно с государственным научным институтом. В этом году производитель и научный институт стремятся обеспечить работами как минимум 30 кафе.