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Rocket Lab продемонстрировала в действии альтернативу многократным ракетам Илона Маска: видео

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Rocket Lab поймала макет ускорителя ракеты Electron / Rocket Lab

Кроме SpaceX, свой вариант ракеты-носителя с возможностью повторного использования первой степени разработала и американская Rocket Lab. Но в отличие от самостоятельной посадки на плавучую платформу, ракету перехватывать вертолетом прямо в воздухе. В сети уже появился видеоролик, демонстрирующий работоспособность необычного метода.

Rocket Lab провела испытания по перехвату ускорителя ракеты Electron, который был поднят в воздух над океаном. Вертолет компании успешно "поймал" его с первой попытки – хотя такие условия несколько отличаются от реального запуска, специалисты уверены, что смогут повторить процедуру и в более сложных обстоятельствах. Стоит отметить, что модуль предварительно был оснащен парашютом, снижающим скорость падения.

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Каждый шаг к повторному использованию – это шаг к более частым запускам для наших клиентов. Мы с нетерпением ждем дальнейшего развития этой технологии в этом году и возвращения пилотируемой ракеты на завод,
– отметил основатель и исполнительный директор Rocket Lab Питер Бек.

Демо-запуск ракеты Electron с ее возвращением:

Почему SpaceX не использует такой способ

Компания Илона Маска решила пойти более сложным путем и научила свои ракеты самостоятельно садиться на платформу в океане и специальную платформу на суше. Ранее Илон Маск рассказывал, что сначала SpaceX рассматривала аналогичные методы отлова ракет с помощью вертолетов, однако сделать это не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Дело в том, что такой метод зависит от многих факторов, которые не всегда возможно спрогнозировать. Резкие порывы ветра и внезапное изменение погоды может серьезно повлиять на успешность возвращения ракеты.

Что известно о Rocket Lab?
Эта американская компания специализируется на запуске малых спутников и участвует в некоторых проектах NASA. Каждый из ускорителей Electron стоит около 5 миллионов долларов, поэтому производитель стремится сократить свои расходы за счет повторного использования дорогостоящего оборудования.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Космос SpaceX
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