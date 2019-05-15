Ролик украинца транслируют на главной площади Нью-Йорка: чем он поражает – видео

Видеоработу украинского художника Олега Пашковского транслируют на экране главной площади Нью-Йорка – Times Square.

Видеоинсталляцию украинца показывают в рамках проекта современного искусства Decode Experiential.

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Посмотреть на инсталляцию на Times Square можно будет до конца мая, пишет "Укринформ".

В чем особенность видеоинсталляции украинца?

Ролик сделан с помощью программного кода и математической формулы.

По словам разработчика, для управления пикселями на экране он использует математические функции и благодаря этому они движутся, образуют причудливые узоры, изображения и анимацию.

В современном искусстве у людей появилась гораздо более широкая палитра инструментов, которые они могут использовать для творчества,

– убежден Олег Пашковский.

Для создания именно этой анимации, то есть написания кода для нее, парню понадобилось всего 20 минут. Правда, перед этим было 3 месяца кропотливых исследований и анализ проекта, который вдохновил на создание видеоинсталляции.



Олег Пашковский и его видеоработа на Таймс-Сквер

На экране Times Square транслируют всего фрагмент видео. Код, благодаря которому был создан, может воспроизводить визуальный ряд в режиме реального времени, например, в браузере компьютера и даже может реагировать на музыку.

Видеоинсталляцию украинца транслируют на Times Square: смотрите видео

Ранее полупрозрачную визуальную инсталляцию, соавтором которой был украинец, показывали на фасаде биологического факультета Стэнфордского университета в США. Она позволяла посетителям изучать паттерны Тьюринга через игровую форму и управление картинкой на экране.

Сколько стоит реклама на Таймс-сквер?​Главная площадь Нью-Йорка является одним из самых дорогих рекламных "щитов" в мире. В среднем аренда рекламных площадей на Таймс-сквер стоит от 1,1 до 4 миллионов долларов в год. Реклама на крупнейшем рекламном щите на площади может стоить даже до 3 миллионов долларов США в месяц.

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