Роскомнадзор завел дело против Facebook и Twitter: в чем дело

Роскомнадзор возбудил административное дело против Twitter и Facebook. Компании обвиняют в том, что они своевременно не предоставили данных о переносе персональных данных россиян на российские серверы.

Административное дело о правонарушении завели 31 января. Компаниям грозит штраф от 1 миллиона до 6 миллионов рублей.

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В Роскомнадзоре уточнили, что протокол составляли в присутствии представителя компании Twitter, тогда как представитель Facebook для процедуры не пришел. Протокол направят в суд в течение трех рабочих дней.

Отметим, в декабре 2018 года Роскомнадзор потребовал, чтобы Twitter и Facebook хранили данные российских пользователей на территории РФ. Ответы компаний ведомство сочло формальным и оштрафовало каждую из них на три тысячи рублей.

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