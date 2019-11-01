Россия изолирует свой сегмент интернета

С сегодняшнего дня закон о суверенном Рунете обязывает российских провайдеров устанавливать специальное оборудование Роскомнадзора.

Это позволит государству брать Рунет под централизованный контроль в случае возникновения угроз. Но каких именно – информации пока нет.

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Изоляция Рунета позволит отключать российский сегмент интернета от всемирной сети. В остальное время оборудование будет использоваться для блокировки запрещенных ресурсов.

В то же время международная организация "Репортеры без границ" выступила с заявлением, осуждающим закон о "суверенном Рунете", обвиняя российские власти в намерении установить политический контроль над всей сетевой инфраструктурой, чтобы в случае необходимости перекрыть поток цифровой информации.

Что такое Роскомнадзор?

Это федеральный орган исполнительной власти России, фактически выполняет функции цензуры относительно средств массовой информации и интернета.

Отметим, что Госдума России 16 апреля принял закон об "обеспечении безопасного и устойчивого функционирования" Интернета на территории России. Закон предусматривает изоляцию российского сегмента интернета.