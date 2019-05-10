Россия обвинила SpaceX в доставке спирта на МКС: детали

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Основатель SpaceX Илон Маск
Основатель SpaceX Илон Маск / Pinterest

Россия передала NASA замечания и вопросы относительно вероятного выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС. Инцидент мог произойти в марте после стыковки нового космического корабля SpaceX Crew Dragon с Международной космической станцией.

Об этом заявил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов пропагандистскому ресурса "РИА Новости", передает "Лига. Новости".

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Что случилось? Власов утверждает, что после прибытия на МКС корабля США экипаж почувствовал "необычный запах", а анализаторы воздуха определили в атмосфере станции повышенное содержание изопропилового спирта: его концентрация составила около 0,006 грамма на кубический метр.

После этого на МКС включили системы очистки воздуха и концентрацию спирта снизили до 0,002 грамма на кубический метр.

Насколько я знаю, из-за этого корабль произошел выброс в атмосферу МКС паров изопропилового спирта (...) Все замечания переданы, вопросы заданы,
– подчеркнул Власов.

Россия постоянно сотрудничает с NASA. Глава ГПК говорит, что по вопросам работы частных космических кораблей Москва общается с NASA, а не непосредственно с компанией SpaceX Илона Маска.

Что известно о полете Crew Dragon?
Напомним, 2 марта 2019 года корабль Crew Dragon компании SpaceX был запушен ракетой Falcon 9 из США. В тест-полет отправили всего 180 килограмм грузов и манекен Рипли в скафандре.


3 марта корабль состыковался с МКС, а через несколько дней успешно приводнился у берегов Флориды.


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Теги: Новости Техно Техно Новости России NASA SpaceX Космос
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