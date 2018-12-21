Россия запустила ракету "Протон-М" с военным спутником "Благовест-3"

С космодрома Байконур в пятницу стартовала ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах министерства обороны России.

Об этом сообщило агентство "РИА "Новости".

Читайте также: Сатурн уничтожает свои кольца

Отмечается, что все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль проведения пуска и полета носителя. В качестве полезной нагрузки выступил военный спутник связи "Благовест-3".

В расчетное время 02:30 по киевскому времени, космическая головная часть ракеты в составе разгонного блока "Бриз-М" и спутника, отделилась от третьей ступени.

Вывод космического аппарата на расчетную орбиту вокруг Земли займет несколько часов.

Добавим, что поскольку спутник запускали в интересах Министерства обороны РФ, "Роскосмос" не стал делать прямой трансляции.

Что такое "Протон-М"?Это одноразовая ракета-носитель тяжелого класса, проектирование которой начали еще в шестидесятых года. Совсем скоро ракету выведут из эксплуатации, ее место займет новая ракета "Ангара". Решение об отказе от "Протон-М" встретило противоречивые отзывы экспертов, поскольку новый носитель значительно дороже чем "Протон-М".

Что такое "Благовест"?Это российский военный спутник, который предназначен для высокоскоростной передачи данных, телерадиопрограмм, обеспечения телефонной и видеоконференцсвязи, доступа в глобальную компьютерную сеть.



Первый "Благовест" запустили 17 августа 2017, а второй аппарат серии стартовал 19 апреля 2018 о. Минобороны РФ планирует к 2020 году иметь в своем распоряжении группировки, состоящей из четырех спутников "Благовест".

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно