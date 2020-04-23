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Россияне назвали S.T.A.L.K.E.R. "отечественной" игрой: это разозлило украинского геймдизайнера

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S.T.A.L.K.E.R. россияне считают "отечественной" игрой / itc.ua

Российский автор Андрей Подшибякин в своей книге "Время игр!" назвал украинскую игру S.T.A.L.K.E.R. и белорусскую World of Tanks – российскими "отечественными" играми.

Это очень возмутило украинского геймдизайнера Сергея Мохова. Свои эмоции он высказал на странице в Twitter.

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"Я извиняюсь, они там в РФ вообще оху..ли? S.T.A.L.K.E.R. и World of Tanks в их понимании – это "отечественные" игры? И борщ может русский? А черта лысого не?", – написал Мохов.

Некоторых пользователей такая грубая манера высказывания дизайнера возмутила. Поэтому впоследствии он объяснил, что просто не смог нормально воспринимать тот факт, что достижения украинцев приписывают разработчикам из других стран.

Мохов объяснил свое возмущение / Скриншот​

Про что книга

"Время игр!" – это история об игровой индустрии на территории постсоветского пространства. Как сказано в описании к книге – это история "от Parkan до World of Tanks, от Cut the Rope до STALKER, от "Дальнобойщиков" до "Ил-2" – каждая глава основана на новом интервью с титанами отечественной разработки".

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Скандал Новости Техно Техно Игры
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