Россияне уже продают люксовые iPhone 11 до официального анонса

Российская кампания Caviar, известная производством элитных корпусов смартфонов, выпустила люксовую версию iPhone 11, которую Apple должна выпустить в сентябре.

Как передает gsmarena, компания уже открыла предзаказ на люксовые версии будущей новинки.

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Как выглядит элитный корпус iPhone? Как рассказали в компании, на корпусе разместят куски метеоритов, Луны и даже космических кораблей. Уже традиционно смартфон украсят драгоценными камнями: 3 рубинами, бриллиантом и 2 топазами. А сверху все покроют золотом 999 пробы.

Для демонстрации на сайте новинки Caviar использовала прототип iPhone 2019, которые есть в сети.

Цена. Самая дорогая версия с 64 ГБ памяти стоит 49 400 долларов (1 235 000 гривен).



Так выглядит элитный iPhone 11

Детали об iPhone 11. Один из самых популярных слухов о будущей новинке – это наличие квадратного модуля для основной камеры, в котором размесят три датчика камеры и вспышку. По слухам, на экране смартфонов и дальше будет широкий вырез.

Обычная версия должна получить 5,8-дюймовый экран, а диагональ экрана Max-версии составит 6,5 дюйма. При этом самый доступный смартфон iPhone Xr станет золотой серединой с 6,1-дюймовым дисплеем.

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