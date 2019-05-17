Россиянин потерял квартиру из-за электронной подписи

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Россиянин потерял квартиру из-за электронной подписи
Россиянин потерял квартиру из-за электронной подписи / dniprograd.org

Мошенники разработали новую схему обмана пользователей. И стоит пользователям ошибка очень дорого. Причем хакеры провели операцию с помощью интернет-портала Росреестр. В следствие чего россиянин потерял квартиру в Москве.

Как передает российское издание "Коммерсант", в результате мошеннической схемы мужчина “подарил” свою квартиру неизвестному, скрепив договор электронной подписью. Об этом свидетельствовали данные реестра.

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Детали истории. Мужчина получил квартиру по наследству несколько лет назад. Недавно он получил платежку, но владельцем квартиры в квитанции указана совсем другое лицо.

Что говорит местное законодательство. В пресс-службе Росреестра подтвердили, что де-юре процедура передачи недвижимости соблюдена.

В России цифровую подпись считают аналогом физической. Она позволяет получать информацию и проводить операции в интернете. Например, с помощью нее можно подать налоговую декларацию или заявление на загранпаспорт, зарегистрировать автомобиль или передать квартиру.

На данный момент россиянин не вернул квартиру в свою собственность. И гарантий, что жилье вернется к хозяину – нет.

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Теги: Новости России Новости Техно Техно Новости недвижимости мира Новости недвижимости Рынок недвижимости Мошенничество хакеры Искусственный интеллект
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