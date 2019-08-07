Фейк росСМИ: атаманы РФ требуют от украинцев компенсацию за использование слова "казаки"

7 августа на многих российских медиаресурсах появилась информация, что совет Атаманов России требует от компании GSC Game World долю за игру "Казаки". Российские атаманы якобы считают, что только они имеют право на использование имени и бренда "Казаки".

Атаманы России якобы претендуют на 10 процентов от доходов разработчиков игры "Казаки". Это примерно 4 миллиона долларов. Также российские атаманы грозятся заблокировать все счета и сервера украинской компании.

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В этой информации СМИ ссылаются на координатора Казачества по работе со средствами массовой информации Валерия Розанова.

На самом деле выяснилось, что это был некий троллинг со стороны Розанова.

Что такое игра "Казаки"?

Это серия стратегических игр в реальном времени от GSC Game World, которая также известна серией игр S.T.A.L.K.E.R. Первая часть вышла аж 2001 году на ПК. 24 августа 2019-го года должно выйти дополнение к третьей части игры "Казаки 3: Золотой век".

Смотрите трейлер игры "Казаки 3: Золотая эра":

Кто такие казаки? Казачество появилось в XV веке. Это члены мужских военных общин, которые занимались военной деятельностью, патрулировали торговые пути, и, конечно же, защищали свои земли. Впоследствии казацкие общины заселяли земли вплоть до Хабаровского края. Однако они происходили от одной материнской общины – сечевого общества днепровских казаков.

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