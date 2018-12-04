Российские спецслужбы затеяли масштабную кибератаку на суды Украины: детали от СБУ

Российские спецслужбы планировали провести масштабную кибератаку на системы судебной власти Украины. Хакеры РФ планировали блокировать работу системы и похищать служебную информацию.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте также: Россия хочет упростить для украинцев получение гражданства

Так, сотрудники СБУ зафиксировали, что кибератака началась через рассылку по электронной почте зараженных вирусом поддельных бухгалтерских документов.

После открытия файлов на компьютеры скрыто загружалось вредоносное программное обеспечение для несанкционированного вмешательства в судебные информационные системы и похищения служебной информации,

– говорится в сообщении.

Как сообщает СБУ, обнаруженная вирусная программа соединялась с контрольно-командными серверами, которые имеют, в частности, российские IP-адреса. По выводам специалистов, российские спецслужбы планировали блокировать функционирование судебной информационной системы Украины.

"Благодаря совместным мероприятиям с Государственной судебной администрацией и Госспецсвязи удалось локализовать негативные акции кибератаки и предупредить ее дальнейшее развитие", – сказано в сообщении.

К слову, недавно Чехия обвинила российские спецслужбы в кибератаках на МИД и Минобороны. Самая мощная кибератака длилась почти год - хакерам удалось скопировать переписку со 150 электронных мейлов сотрудников ведомства МИД.