Российские спецслужбы затеяли масштабную кибератаку на суды Украины: детали от СБУ

45 Читати новину українською
Спецслужбы РФ рассылали вирусы в украинские суды, – СБУ
Спецслужбы РФ рассылали вирусы в украинские суды, – СБУ / Фото из открытых источников

Российские спецслужбы планировали провести масштабную кибератаку на системы судебной власти Украины. Хакеры РФ планировали блокировать работу системы и похищать служебную информацию.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте также: Россия хочет упростить для украинцев получение гражданства

Так, сотрудники СБУ зафиксировали, что кибератака началась через рассылку по электронной почте зараженных вирусом поддельных бухгалтерских документов.

После открытия файлов на компьютеры скрыто загружалось вредоносное программное обеспечение для несанкционированного вмешательства в судебные информационные системы и похищения служебной информации,
– говорится в сообщении.

Как сообщает СБУ, обнаруженная вирусная программа соединялась с контрольно-командными серверами, которые имеют, в частности, российские IP-адреса. По выводам специалистов, российские спецслужбы планировали блокировать функционирование судебной информационной системы Украины.

"Благодаря совместным мероприятиям с Государственной судебной администрацией и Госспецсвязи удалось локализовать негативные акции кибератаки и предупредить ее дальнейшее развитие", – сказано в сообщении.

К слову, недавно Чехия обвинила российские спецслужбы в кибератаках на МИД и Минобороны. Самая мощная кибератака длилась почти год - хакерам удалось скопировать переписку со 150 электронных мейлов сотрудников ведомства МИД.

Теги: Новости России Техно Судьи Интернет Хакерская атака
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
3 декабря 21:03 Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
952
Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта
2 декабря 20:25 Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта
Ірина Полицька 689
Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
2 декабря 16:30 Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
Женя Котик 939
Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
1 декабря 20:04 Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 8755
Если смартфон украли: 5 приложений, которые пригодятся
1 декабря 14:02 Если смартфон украли: 5 приложений, которые пригодятся
Блог Медіа 498
ZTE представила еще один мощный игровой смартфон – Nubia Red Magic Mars
29 ноября 12:08 ZTE представила еще один мощный игровой смартфон – Nubia Red Magic Mars
252
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук