Российских игроков в Dota 2 не пустили в Украину: они могут пропустить международный турнир

В Украину не смогли попасть девять киберспортсменов из России. В полном составе не пропустили команду Old But Gold, все пять игроков которой являются гражданами России.

Всех их отобрали на киевский Minor, который начинается уже 7 марта. Это рейтинговый турнир по Dota 2, который пройдет до 10 марта в "Киев Киберспорт Арене". Участники будут соревноваться за 300 тысяч долларов, 500 DPC-очков и место участника на следующем мейджоре, который состоится в Стокгольме. Его организаторами являются Starladder совместно с ImbaTV.

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О том, что россиян не пустили в Украину, сообщил комментатор Виталий V1lat Волочай в своем Telegram-канале.

Помимо состава Old But Gold (Illidan, God, 633, Vanskor, Velheor), в Украину не пропустили трех игроков другой российской команды Gambit (Daxak, Afterlife, Immersion) и одного участника европейского коллектива OG (ILTW), который также имеет российский паспорт.

Также комментатор сообщил, что представители компании Starladder пытаются решить эту проблему, а сами игроки сделают еще одну попытку попасть в Украину завтра.

Почему россиян не пускают в Украину?

Граждан России в возрасте от 16 до 60 лет могут не пускать в Украину. По объяснению Президента Петра Порошенко – "чтобы РФ не формировала в Украине отряды "частных" армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году". Получить разрешение на въезд могут граждане России, которые имеют подтверждение цели пребывания в Украине, и до сих пор не имели проблем с украинским и другим законодательством.