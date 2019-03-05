Российских игроков в Dota 2 не пустили в Украину: они могут пропустить международный турнир

50 Читати новину українською
9 киберспортсменов из России не пустили в Украину, среди них – игроки команды Gambit
9 киберспортсменов из России не пустили в Украину, среди них – игроки команды Gambit / teamplay.qiwi.com

В Украину не смогли попасть девять киберспортсменов из России. В полном составе не пропустили команду Old But Gold, все пять игроков которой являются гражданами России.

Всех их отобрали на киевский Minor, который начинается уже 7 марта. Это рейтинговый турнир по Dota 2, который пройдет до 10 марта в "Киев Киберспорт Арене". Участники будут соревноваться за 300 тысяч долларов, 500 DPC-очков и место участника на следующем мейджоре, который состоится в Стокгольме. Его организаторами являются Starladder совместно с ImbaTV.

Читайте также: Дотерский сленг: поймете ли вы игрока в Dota 2 - тест

О том, что россиян не пустили в Украину, сообщил комментатор Виталий V1lat Волочай в своем Telegram-канале.

Помимо состава Old But Gold (Illidan, God, 633, Vanskor, Velheor), в Украину не пропустили трех игроков другой российской команды Gambit (Daxak, Afterlife, Immersion) и одного участника европейского коллектива OG (ILTW), который также имеет российский паспорт.

Также комментатор сообщил, что представители компании Starladder пытаются решить эту проблему, а сами игроки сделают еще одну попытку попасть в Украину завтра.

Почему россиян не пускают в Украину?
Граждан России в возрасте от 16 до 60 лет могут не пускать в Украину. По объяснению Президента Петра Порошенко – "чтобы РФ не формировала в Украине отряды "частных" армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году". Получить разрешение на въезд могут граждане России, которые имеют подтверждение цели пребывания в Украине, и до сих пор не имели проблем с украинским и другим законодательством.

blog_ava
С 8 марта – поздравления женщин-коллег с праздником в стихах
сегодня
13043
Теги: Техно Новости Техно Киберспорт Игры
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Дотерский сленг: поймете вы игрока в Dota 2 – тест
4 марта 19:02 Дотерский сленг: поймете вы игрока в Dota 2 – тест
361
Что подарить на 8 марта: полезные гаджеты
4 марта 14:18 Что подарить на 8 марта: полезные гаджеты
203
Какой смартфон можно назвать лучшим устройством февраля? (Опрос)
4 марта 08:02 Какой смартфон можно назвать лучшим устройством февраля? (Опрос)
387
Что такое 5G и когда технология появится в Украине
3 марта 16:07 Что такое 5G и когда технология появится в Украине
1049
MWC-2019: революционные смартфоны, которые представили на выставке
3 марта 14:15 MWC-2019: революционные смартфоны, которые представили на выставке
370
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук