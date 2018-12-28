Российский астронавт на МКС остался без подарка к праздникам: в чем причина

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Олег Кононенко
Олег Кононенко / Фото из свободных источников

Российский космонавт Олег Кононенко, находящийся на Международной космической станции, в этом году останется без подарков к новогодним праздникам. Пакет "под елку" должен был прибыть вместе с астронавтом Алексеем Овчининым, однако он разбился вместе с ракетой "Союз-ФГ".

Об этом сообщает специалист по психологической поддержке космонавтов Института медико-биологических проблем РАН Лилия Шуева, передает ТАСС.

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В этом году один из российских космонавтов на МКС остался без подарка на Новый год. "Союз МС-10", который должен был доставить на орбиту подарки для Кононенко потерпел крушение, и экипаж был вынужден совершить аварийную посадку.

Все новогодние подарки для космонавтов в этом году, к сожалению, разбились: мы посылали подарки с Алексеем Овчининым, но "Союз МС-10" потерпел крушение,
– сообщила Шуева.


Специалист также отметила, что выбор подарков для космонавтов, которые круглый год находятся в изолированной среде космоса, крайне важен. Родственники и сотрудники службы психологической поддержки подходят к выбору таких подарков "с душой", а больше всего ценятся подарки, сделанные своими руками.

Кроме того, в потерянный комплект подарков входило много вкусной еды – конфеты, ягоды, орехи, кетчуп и горчица, которые призваны разнообразить рацион космонавтов.

Напомним, 11 октября, в 11:40 по Киеву, с космодрома Байконур (Казахстан) стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ", которая должна была доставить экипаж и груз на Международную космическую станцию. Однако, уже через несколько минут после запуска на ракете отключились двигатели.

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Теги: Новости России Техно Космос Авария ракеты Союз МКС
Источник: Техно
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