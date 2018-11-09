Российский миллиардер вместе с NASA планирует полететь на спутник Сатурна

Российский миллиардер Юрий Мильнер ведет переговоры с NASA, чтобы выполнить полет на спутник Сатурна Энцеладе. Там миллиардер хочет искать следы живых организмов.

Об этом сообщает издание New Scientist.

Так, компания Starshot Foundation, принадлежащая Юрию Мильнеру, уже имеет общие договоры с NASA. Они работают над научными, техническими и финансовыми планами для амбициозной миссии для будущей миссии.

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Также СМИ стало известно, что NASA выделило более 70 000 долларов, чтобы помочь разработать концептуальное исследование миссии полета.

Одной из задач проекта Starshot Foundation является поиск жизни на других планетах. Космический аппарат Cassini ранее заметил выбросы на поверхности Энцелада. Например, у южного полюса спутника бьют около 100 гейзеров.

Поэтому именно это вызвало интерес у Юрия Мильнера.

Кто такой Юрий Мильнер?

Это российский предприниматель, миллиардер и меценат. Он является совладельцем и бывшим председателем совета директоров российской интернет-компании Mail.Ru Group. В 2012 году был внесен в список 50 самых влиятельных людей в мире по версии журнала Bloomberg Markets.

Что такое Энцелад?

Это спутник, который является самым светлым небесным телом Солнечной системы. При этом он наиболее геологически активный спутник Сатурна. На нем могут быть водные вулканы (гейзеры). Энергетический источник этой геологической активности пока ученым неизвестен.

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