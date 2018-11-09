Российский миллиардер вместе с NASA планирует полететь на спутник Сатурна

32 Читати новину українською
Российский миллиардер готовит полет на спутник Сатурна Энцелад
Российский миллиардер готовит полет на спутник Сатурна Энцелад / Фото из открытых источников

Российский миллиардер Юрий Мильнер ведет переговоры с NASA, чтобы выполнить полет на спутник Сатурна Энцеладе. Там миллиардер хочет искать следы живых организмов.

Об этом сообщает издание New Scientist.

Так, компания Starshot Foundation, принадлежащая Юрию Мильнеру, уже имеет общие договоры с NASA. Они работают над научными, техническими и финансовыми планами для амбициозной миссии для будущей миссии.

Читайте также: Зонд NASA, максимально сблизился с Солнцем, передал на Землю сигнал

Также СМИ стало известно, что NASA выделило более 70 000 долларов, чтобы помочь разработать концептуальное исследование миссии полета.

Одной из задач проекта Starshot Foundation является поиск жизни на других планетах. Космический аппарат Cassini ранее заметил выбросы на поверхности Энцелада. Например, у южного полюса спутника бьют около 100 гейзеров.

Поэтому именно это вызвало интерес у Юрия Мильнера.

Кто такой Юрий Мильнер?
Это российский предприниматель, миллиардер и меценат. Он является совладельцем и бывшим председателем совета директоров российской интернет-компании Mail.Ru Group. В 2012 году был внесен в список 50 самых влиятельных людей в мире по версии журнала Bloomberg Markets.

Что такое Энцелад?
Это спутник, который является самым светлым небесным телом Солнечной системы. При этом он наиболее геологически активный спутник Сатурна. На нем могут быть водные вулканы (гейзеры). Энергетический источник этой геологической активности пока ученым неизвестен.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе 

Техно

Теги: Техно Сатурн NASA Космос
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
8 ноября 21:03 Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
111
Xiaomi Mi 8 Pro официально представили в Лондоне: скоро смартфон появится и в Украине
8 ноября 18:04 Xiaomi Mi 8 Pro официально представили в Лондоне: скоро смартфон появится и в Украине
536
Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
7 ноября 21:32 Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
Анастасія Можаровська 451
Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
6 ноября 21:03 Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
1308
Сколько зарабатывают топ-менеджеры IT в Украине: инфографика
6 ноября 11:12 Сколько зарабатывают топ-менеджеры IT в Украине: инфографика
356
Почему электрический камин лучше обычного – несколько убедительных преимуществ
8 ноября 19:30 Почему электрический камин лучше обычного – несколько убедительных преимуществ
0
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук