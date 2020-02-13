Российский суд оштрафовал Twitter из-за отказа локализовать данные россиян

Суд в Москве оштрафовал социальную сеть Twitter из-за отказа локализовать данные россиян. Размер штрафа составил 4 миллиона рублей (полтора миллиона гривен). Как известно, ранее Роскомнадзор завел дело на Twitter и Facebook.

Как передает российский "Интерфакс", в 2019 году на Twitter и Facebook тоже заводили похожи дела, в результате соцсеть был оштрафована на 3 тысячи рублей (1 140 гривен).

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Детали

Ранее "Роскомнадзор" возбудил дело в отношении Facebook и Twitter. Глава "Роскомнадзора" Александр Жаров заявил, что компании успели до 31 января, чтобы ответить на запрос о локализации данных российских пользователей.

В ведомстве убеждали, что практически все 100% операторов выполняют это требование по локализации. При этом, Twitter не выполнил требования по локализации баз данных российских пользователей на серверах.

Недавно в России был принят закон, по которому штрафы за отказ локализовать данные россиян многократно возросли – от одного до шести миллионов рублей. В декабря 2019 года он подписал президент Владимир Путин.

Хранить данные россиян в России обязывает Закон о персональных данных, вступивший в силу в сентябре 2015 года.

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