Rozetka и EVO официально объединились

27 ноября компании EVO и Rozetka завершили сделку по объединению. Новая компания будет управляться советом директоров, в который войдут представители обеих сторон.

Об этом сообщает Interfax.com.ua.

"Завершены формальности по слиянию группы компаний EVO и крупнейшего интернет-супермаркета Rozetka. Объединенная компания будет создавать больше возможностей для украинских предпринимателей на своих платформах, а также улучшать клиентский опыт онлайн-покупок", – сообщили в пресс-службе EVO.

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Как сообщил CEO группы компаний EVO Николай Палиенко, глобальных изменений в работе EVO не будет. Все проекты и команды продолжат свою работу.

Что такое EVO?Это украинская продуктовая IT-компания, которая создает маркетплейсы, на которых предприниматели продают свои товары и оказывают услуги. Эта компания – один из лидеров рынка электронной коммерции Украины. Компания развивает следующие проекты: Prom.ua, Bigl.ua, Zakupki.prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, Vchasno.com.ua, Shafa.ua, EVO.business – в Украине; Deal.by, Satu.kz – в Беларуси и Казахстане.

Напомним, информация об объединении компаний появилась в августе. Как пояснили представители компаний, объединенное предприятии будет активно развивать направление маркетплейсов, что позволит малым и средним украинским предпринимателям продавать товары через сайты объединенной компании.

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