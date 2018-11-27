Rozetka и EVO официально объединились

243 Читати новину українською
Rozetka и EVO официально объединились
Rozetka и EVO официально объединились / gagadget.com

27 ноября компании EVO и Rozetka завершили сделку по объединению. Новая компания будет управляться советом директоров, в который войдут представители обеих сторон.

Об этом сообщает Interfax.com.ua.

"Завершены формальности по слиянию группы компаний EVO и крупнейшего интернет-супермаркета Rozetka. Объединенная компания будет создавать больше возможностей для украинских предпринимателей на своих платформах, а также улучшать клиентский опыт онлайн-покупок", – сообщили в пресс-службе EVO.

Читайте также: Акции мировых IT-гигантов стремительно падают: в чем причина

Как сообщил CEO группы компаний EVO Николай Палиенко, глобальных изменений в работе EVO не будет. Все проекты и команды продолжат свою работу.

Что такое EVO?Это украинская продуктовая IT-компания, которая создает маркетплейсы, на которых предприниматели продают свои товары и оказывают услуги. Эта компания – один из лидеров рынка электронной коммерции Украины. Компания развивает следующие проекты: Prom.ua, Bigl.ua, Zakupki.prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, Vchasno.com.ua, Shafa.ua, EVO.business в Украине; Deal.by, Satu.kz в Беларуси и Казахстане.

Напомним, информация об объединении компаний появилась в августе. Как пояснили представители компаний, объединенное предприятии будет активно развивать направление маркетплейсов, что позволит малым и средним украинским предпринимателям продавать товары через сайты объединенной компании.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно IT-бизнес
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что в смартфонах ломается чаще всего
26 ноября 08:04 Что в смартфонах ломается чаще всего
597
Как выбрать смартфон для игр: полезные советы
25 ноября 20:08 Как выбрать смартфон для игр: полезные советы
320
Черная пятница в интернет-магазинах: 5 типов мошенничеств, на которых можно обжечься
23 ноября 09:03 Черная пятница в интернет-магазинах: 5 типов мошенничеств, на которых можно обжечься
795
Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
22 ноября 12:31 Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
6659
Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили официально: характеристики и цена
21 ноября 15:04 Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили официально: характеристики и цена
1017
Где в Украине активнее всего пользуются интернетом – инфографика
20 ноября 09:03 Где в Украине активнее всего пользуются интернетом – инфографика
648
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук