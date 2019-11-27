Rozetka снова изменила правила самовывоза товаров

В начале октября 2019 года украинский интернет-магазин Rozetka внедрил новые правила самовывоза товаров из своих оффлайн-магазинов. Однако спустя почти два месяца ситуация изменилась не в лучшую сторону.

Раньше для того, чтобы забрать товар из оффлайн-магазина Rozetka нужно было заплатить 10 гривен (если сумма товара меньше, чем 300 гривен). Однако с недавних пор пороговая сумма достигла 500 гривен.

Важно: Онлайн-магазин Rozetka изменил политику выдачи товаров: что об этом известно

На такое нововведение обратил внимание пользователь Артем Бобок.



Теперь бесплатно забрать товары из Rozetka можно от 500 гривен

Журналисты Техно 24 решили проверить действительно ли Rozetka снова изменила правила самовывоза. Сайт показал нам пороговую сумму в 495 гривен.

Rozetka изменила правила самовывоза товаров

Заметим, в комментарии изданию Vector Rozetka пояснила, что введение платы за самовывоз должен разгрузить магазины от маленьких заказов и ускорить выдачу товара. В маркетплейсе рассчитывают полностью перевести трафик таких заказов на почтоматы и мобильные точки выдачи.

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