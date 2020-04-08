Розовая Луна 2020: яркие фото и видео этого необычного явления

В ночь с 7 на 8 апреля во всем мире можно было увидеть необычное явление, которое в народе называют розовой Луной. Такой вид появился из-за совпадения полнолуния и максимального сближения Луны с Землей.

Розовая Луна 2020 в Украине

Эту розовую Луну могли увидеть и украинцы. По киевскому времени розовую Луну было видно в 05.37 утра. В это время спутник Земли максимально приблизился к планете – на расстоянии 356 900 километров от нашей планеты.

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Именно поэтому, в эту ночь спутник казался значительно больше, чем обычно, примерно на 14% чем в обычное полнолуние. Также эта розовая Луна была на 30% ярче, чем обычно. Поэтому это явление называют Суперлуние.

Что известно о розовой Луне

Суперлуние, которое мы могли наблюдать с 7 на 8 апреля – это астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния с перигеем – моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

Дело в том, что Луна имеет эллиптическую орбиту, по которой он вращается вокруг нашей планеты. Благодаря этому с Земли иногда наблюдается больший размер лунного диска, чем обычно.

Что касается термина "розовая Луна", то это то же Суперлуние, однако его так называют из-за сезона при котором происходит. Именно в апреле цветет флокса, распространенная в Северной Америке. По слухам, такое название астрономическому явлению дали еще индейцы.

При этом если вы все-таки видели Суперлуние розовым, то это лишь визуальный обман.

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