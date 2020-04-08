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Розовая Луна 2020: яркие фото и видео этого необычного явления

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Розовая Луна 2020: фото и видео / Скриншот / Instagram

В ночь с 7 на 8 апреля во всем мире можно было увидеть необычное явление, которое в народе называют розовой Луной. Такой вид появился из-за совпадения полнолуния и максимального сближения Луны с Землей.

Розовая Луна 2020 в Украине

Эту розовую Луну могли увидеть и украинцы. По киевскому времени розовую Луну было видно в 05.37 утра. В это время спутник Земли максимально приблизился к планете – на расстоянии 356 900 километров от нашей планеты.

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Именно поэтому, в эту ночь спутник казался значительно больше, чем обычно, примерно на 14% чем в обычное полнолуние. Также эта розовая Луна была на 30% ярче, чем обычно. Поэтому это явление называют Суперлуние.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Did you get a chance to see the #PinkMoon? It’s the biggest moon of 2020 [via @davidphotosnyc/ @dschabbz]

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PARA COMPARTIR 19:37pm hoy la superluna rosa estaba en su máximo esplendor. Durante un rato largo no quiso aparecer entre las nubes que había sobre la cordillera, hasta que la espera tuvo la recompensa. Es increíble como mientras más cerca del horizonte mejor se ve, con un tamaño imponente y un color anaranjado increíble. La vieron? . •• Recuerda: si te interesa la impresión de una de las fotos que ves acá, mándame un mail o DM // DM for prints, contact in bio ••———————————————————————————————————. D7500 + Nikkor 70-300mm 〉300mm 〉ƒ/6,3 〉1/6" (más 1/100 para recuperar información de la parte brillante) 〉ISO 500 #FullMoon #Superluna #LunaLlena #Santiago #pinkmoon . . . . #santiagoadicto #shotzdelight #nomadict #theimaged #eltiempochv #visualambassadors #chilegrafos #fotografos_latinoamericanos #ElJuancri #photopilleroftheday #highlightscl #Chile_Bloggers #astrophotography

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Super Pink Moon ️ #superpinkmoon #supermoon #pinkmoon #moon #astrophotography #photography

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Что известно о розовой Луне

Суперлуние, которое мы могли наблюдать с 7 на 8 апреля – это астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния с перигеем – моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

Дело в том, что Луна имеет эллиптическую орбиту, по которой он вращается вокруг нашей планеты. Благодаря этому с Земли иногда наблюдается больший размер лунного диска, чем обычно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Super moon #pinkmoon

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#pinkmoon #moon #fullmoon #april #beautifulwashingtonstate

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Что касается термина "розовая Луна", то это то же Суперлуние, однако его так называют из-за сезона при котором происходит. Именно в апреле цветет флокса, распространенная в Северной Америке. По слухам, такое название астрономическому явлению дали еще индейцы.

При этом если вы все-таки видели Суперлуние розовым, то это лишь визуальный обман.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#supermoon #pinkmoon #fullmoon #moon #moonphotography #moonshot #nightsky #skyphotography #nightphotography

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Луна Новости Техно Космос
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