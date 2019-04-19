Розовая полная луна – над землей сошел необычный спутник

19 апреля земляне могли наблюдать за непривычной полной луной. Ее называют "розовой Луной". Название она получила не из-за окраски. Хотя в соцсетях пользователи делятся снимками, где Луна и вправду выглядит с розовым оттенком.

На самом же деле розовым месяц сейчас называют из-за того, что он сошел в апреле. Такое название полные оказали американские племена в честь появления в апреле первых полевых диких цветов, в частности, диких флоксов. В США такие цветы часто называют "розовыми мхом".

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Ярчайшим полный месяц был в 14:12 часов 19 апреля по киевскому времени. В течение ближайших трех дней Луна будет размещена очень близко к Земле, поэтому она будет казаться немного больше, чем обычно.

I hope this pink moon is for BLACKPINK's success



Btw yg paid moon for this #PinkMoon pic.twitter.com/0chymEsQll — ΛV0ƆΛP00P (@oh_nieves) 19 квітня 2019 р.

I took a photo of the #pinkmoon and all I can say is w o w . pic.twitter.com/FrKs0xpqsI — orange juice (@ad_oca) 19 квітня 2019 р.

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