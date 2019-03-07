Руководитель компании Oppo поставил под сомнение авторитетность ресурса DxOMark

Во время анонса новых смартфонов производители очень часто ссылаются на обзоры камер популярного портала DxOMark, только не китайская компания Oppo. Ни одно из устройств бренда не участвовало в тестах ресурса и вице-президент Брайан Шен компании объяснил такое решение.

Как сообщает 4PDA, в переписке с пользователями социальной сети Weibo Брайан Шен поставил под сомнение значимость тестов DxOMark.

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Он сказал, что нет необходимости устанавливать определенный стандарт, когда речь идет о камерах в смартфонах. Также Шен спросил фанатов, правильно ли настраивать каждую камеру под один конкретный стандарт.



Актуальный рейтинг DxOMark

Вам действительно нужен DxO? Все камеры должны быть настроены на один и тот же стандарт? Я имею в виду, что возможно и есть необходимость в рейтинговых агентствах, но нужно ли, чтобы что-то настолько субъективное, как фотография, соответствовало одному стандарту? Правильно ли украшать всех одним стилем?

– написал вице-президент Oppo.

Частично Брайан Шен прав: нельзя судить о качестве камеры смартфона только по оценке, но на этот случай в обзорах DxOMark всегда есть развернутый результат по каждому параметру съемки каждого тестируемого устройства.

Что такое DxOMark?

Это сайт, эксперты которого оценивают и формируют рейтинги качества изображения для автономных камер, объективов и мобильных устройств. Ресурс основали в 2008 году и по убеждениям самих экспертов, они осуществляют "независимую оценку устройств".

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