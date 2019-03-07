Руководитель компании Oppo поставил под сомнение авторитетность ресурса DxOMark

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Руководитель компании Oppo поставил под сомнение авторитетность ресурса DxOMark
Руководитель компании Oppo поставил под сомнение авторитетность ресурса DxOMark / unsplash

Во время анонса новых смартфонов производители очень часто ссылаются на обзоры камер популярного портала DxOMark, только не китайская компания Oppo. Ни одно из устройств бренда не участвовало в тестах ресурса и вице-президент Брайан Шен компании объяснил такое решение.

Как сообщает 4PDA, в переписке с пользователями социальной сети Weibo Брайан Шен поставил под сомнение значимость тестов DxOMark.

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Он сказал, что нет необходимости устанавливать определенный стандарт, когда речь идет о камерах в смартфонах. Также Шен спросил фанатов, правильно ли настраивать каждую камеру под один конкретный стандарт.

DxOMark
Актуальный рейтинг DxOMark

Вам действительно нужен DxO? Все камеры должны быть настроены на один и тот же стандарт? Я имею в виду, что возможно и есть необходимость в рейтинговых агентствах, но нужно ли, чтобы что-то настолько субъективное, как фотография, соответствовало одному стандарту? Правильно ли украшать всех одним стилем?
– написал вице-президент Oppo.

Частично Брайан Шен прав: нельзя судить о качестве камеры смартфона только по оценке, но на этот случай в обзорах DxOMark всегда есть развернутый результат по каждому параметру съемки каждого тестируемого устройства.

Что такое DxOMark?
Это сайт, эксперты которого оценивают и формируют рейтинги качества изображения для автономных камер, объективов и мобильных устройств. Ресурс основали в 2008 году и по убеждениям самих экспертов, они осуществляют "независимую оценку устройств".

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Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Oppo
Источник: 24 Канал
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