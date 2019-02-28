Руководство NVIDIA недополучило миллионы из-за "неоправданных надежд"

Последние месяцы компания NVIDIA переживает постоянные падения доходов. В первую очередь это можно описать снижением спроса на криптовалюту, но, похоже, "зеленый" чипмейкер имеет и другие причины такого спада.

Как сообщает Barron's, несмотря на это, минувший финансовый год оказался для компании скорее удачным, так как ей удалось увеличить свою выручку. Однако высшее руководство NVIDIA, включая и ее основателя и бессменного генерального директора Дженсена Хуанга, наверняка не довольны итогами своей работы.

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Почему руководство NVIDIA не получило премий? Дело в том, что в конечном итоге NVIDIA не смогла достичь установленных на прошлый отчетный год целевых финансовых показателей, поэтому менеджеры высшего звена не получили премиальных выплат на общую сумму около 9 миллионов долларов в акциях.

Безусловно, это далеко не единственные предусмотренные контрактами бонусы, но такого недополучения дохода не могло пройти для них незамеченным.



Основатель компании NVIDIA Дженсен Хуанг

Потери руководителя компании NVIDIA. Например, один только глава NVIDIA Дженсен Хуанг потерял 18 639 акций, что по текущему курсу эквивалентно 2,93 миллионам долларов. Год назад в качестве вознаграждения в его руки было передано 46 500 акций с ограниченным доступом, которые должны были полностью перейти в его владение при реализации определенного плана по прибыли.

Однако теперь совет директоров решил, что по результатам прошлого года Дженсен Хуанг проявил себя не лучшим образом, и его сначала гарантированная награда должна быть урезана на 40%.

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Финансовые итоги NVIDIA за 2018 год. Информации о том, какие фискальные цели стояли перед руководством NVIDIA, нет. За год выручка NVIDIA выросла на 21% до 11,71 миллиарда долларов. Но очевидно, что инвесторы, которые выносили свое решение о премировании на пике "криптовалютного бума", явно рассчитывали на большее.



Доходы NVIDIA упали в 2018 году

Напомним, что за 2018 год акции NVIDIA упали на 31%, однако с начала 2019 года им удалось частично отыграть падение и вырасти на 17%.

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