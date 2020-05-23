На рынке смартфонов в 2020 году ожидается существенный спад: в чем причина

По оценкам, в прошлом году по всему миру было отгружено примерно 1,36 миллиардов "умных" мобильных телефонов. В текущем году, как ожидают специалисты, рынок просядет на 15,4%. В результате, поставки снизятся до 1,15 миллиардов штук.

Причиной такого существенного проседания рынка стала пандемия коронавируса, которая охватила планету. Аналитики DigiTimes Research прогнозируют, что поставки смартфонов в глобальном масштабе в 2020 году серьезно сократятся.

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Аналитические данные

Слабый спрос среди потребителей подорвет ODM-поставки смартфонов. По итогам года здесь ожидается 13,6% сокращение. Объем сегмента в численном выражении составит 260 миллионов штук.

Несколько сгладить негативный эффект от коронавирус на рынке смартфонов поможет развитие мобильных сетей пятого поколения, которое стимулирует приобретение новых 5G-аппаратов пользователями. Однако в целом отрасль сотовых аппаратов ожидают далеко не лучшие времена.

Как отреагировали лидеры рынка

Аналитики отмечают, что компании, которые занимают доминирующее положение на рынке – Samsung Electronics, Huawei и Apple – уже скорректировали в меньшую сторону запланированы на 2020 год показатели поставок.

Apple

В частности, Apple снизила заказ на сборку смартфонов iPhone 11 во втором и третьем кварталах.

Huawei

Относительно Huawei то китайский вендор прогнозирует 20-процентное снижение продаж своих Android-аппаратов. Учитывая то, что в 2019 году Huawei реализовала 240 миллионов смартфонов, в этом году показатель должен уменьшиться до 190-200 миллионов штук.

Правда некоторые аналитики связывают будущее сокращение не столько с последствиями пандемии, сколько с воздействием американских санкций, через которые Huawei не может использовать сервисы Google в своих устройствах.

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Samsung

Что касается Samsung, то аналитики обеспокоены дальнейшими перспективами ее мобильного бизнеса. Ли Чжэ Юн (Lee Jae-yun) из Yuanta Securities предсказывает, что поставки смартфонов южнокорейского вендора в 2020 году не превысят 250 миллионов штук, хотя изначально компания рассчитывала на результат более 300 миллионов устройств.

Рыночные эксперты сходятся во мнении, что коронавирус серьезно сказывается на глобальном бизнесе и экономике в целом.