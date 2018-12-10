Рынок разработки игр в Украине: рейтинг крупнейших компаний

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Рейтинг украинских разработчиков игр возглавляет Plarium
Рейтинг украинских разработчиков игр возглавляет Plarium / company.plarium.com

Организации UNIT.City и Achievers Hub провели презентацию в Киеве, где отчитались об исследовании украинского геймдев-рынка. В частности, в исследовании сформирован рейтинг крупнейших компаний отрасли по количеству сотрудников.

Об этом пишет ain.ua.

Возглавляет рейтинг компания Plarium. Далее следуют компании Ubisoft и Wargaming. Большинство компаний отрасли (84%) создают игры для мобильных платформ, в частности для iOS и Android.

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Также больше половины компаний создают или планируют создавать игры для VR/AR-устройств (устройства виртуальной и дополненной реальности).

Самые популярные жанры в украинской игровой разработке – Action (40%) и Adventure (42%)

Графическая карта украинских производителей игр выглядит следующим образом:

Ринок створення ігор в Україні

Первая десятка компанмй в Украине по размеру штата выглядит так:

Ринок створення ігор в Україні

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Теги: Техно IT-бизнес Игры
Источник: Техно
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