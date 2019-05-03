Рынок умных часов стремительно растет: лидер неизмененный

Рынок умных часов продолжает стремительно расти. В первом квартале 2019 года объемы поставок гаджетов увеличились почти наполовину (48%).

Как пишет phonearena.com в этом сегменте рынка и дальше доминирует компания Apple с линейкой Apple Watch. Они занимают 35,8% доли рынка.

В целом, объемы поставок Apple Watch за год выросли на 49%. Это благодаря популярности нового поколения Apple Watch Series 4.

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На втором месте оказалась компания Samsung, на ее долю приходится 11,1% рынка. Интересно, что за год Samsung смогла нарастить поставки на 127%.

Третью, четвертую и пятую строчки рейтинга заняли бренды Imoo, Fitbit и Xiaomi Amazfit, соответственно.

Почему Apple Watch Series 4 так популярены. Самой интересной функцией нового поколения разумного часов стала способность делать электрокардиограмму. Пока такой функции нет ни в одних умных часах.

Еще одно важное преимущество новых Apple Watch – фиксация падения владельца. Если пользователь падает и некоторое время не проявляет активность, то часы сами звонят в скорую.

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