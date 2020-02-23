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Ржавчина способна защитить космические корабли от радиации

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Иллюстративное фото / jamesg

Революционный подход предлагают американские исследователи. По их мнению, решить проблему ионизирующего излучения в космосе можно с помощью обычной ржавчины.

Ионизирующее излучение имеет проникающее действием и проходит через корпус космического корабля. Для противодействия ему применяют защитные экраны. Чаще всего вокруг наиболее важных приборов устанавливают алюминиевый блок, который считается лучшим компромиссом между весом щита и защитой, отмечает ncsu.

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Как ржавчина защищает от излучения

Новый метод основан на смешении порошка окисленного металла (обычной ржавчины) с полимером, а затем нанесение его на покрытие с помощью соответствующей электроники.

Наш подход может использоваться для поддержки того же уровня радиационной защиты и снижения веса на 30%, или вы можете сохранить тот же вес и улучшить защиту на 30% по сравнению с наиболее широко используемыми методами экранирования. В любом случае, наш подход уменьшает объем пространства, занимаемого экранированием,
– объясняют ученые.

Согласно расчетам, добавление порошка оксида металла снижает гамма-излучения электроники в 300 раз, а нейроны – на 225%. При этом такое покрытие имеет меньший вес и обеспечивает на 30% выше поглощения излучения при компьютерном моделировании.

Не менее важно, по словам исследователей, использование обычной ржавчины гораздо дешевле, чем эквивалентное количество чистого металла. Ученые продолжают улучшать технологию и ищут партнеров, которые будут заинтересованы в ее коммерческом использовании.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Космос
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