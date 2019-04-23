С мая в Украине заработает перенос номера: как это сделать

Уже первого мая украинцы смогут переносить свой номер при смене оператора. Эта услуга называется MNP (Mobile Number Portability – перенос мобильного номера).

Как пишет издание AIN.UA, заграницей уже давно пользуются MNP. В Украине об этом говорят уже несколько лет, однако с ее введением возникли определенные трудности.

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В Украине соответствующий закон принят еще в 2010 году, но ее включение постоянно откладывали. Сейчас операторы тестируют оборудование, и уверяют, что все готово к запуску с 1 мая.

Как будет работать MNP?

Эта функция работает благодаря работе централизованной базы данных, где есть информация про все сохраненные номера. Так что номер будут переносить из одной сети в другую полностью, включая код сети оператора (первые три цифры). Услуга будет доступна для всех абонентов.

Как настроить услугу?

Пользователю нужно зарегистрироваться, предоставив SIM-карту и документы (паспорт, права, налоговый номер и т. п). После этого нужно будет подать заявку оператору. Юридические лица могут подавать групповые заявки на перенос номера. После этого абонент получает новую SIM-карту со старым номером.

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Кстати, если другой абонент будет звонить на этот номер, он будет слышать голосовое сообщение об этом. Проверить, был ли номер перенесен, можно будет с помощью USSD-запроса.

Как уже сообщили в "Киевстар" и "Vodafone Украина", эта услуга для абонентов будет бесплатной. При переходе на новую сеть абонент сможет сам выбрать себе тариф. Важно, что средства со старого счета не перенесутся автоматически. Чтобы их перенести, нужно обратиться к старому оператору и подать соответствующее заявление.

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