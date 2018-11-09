Сайт Work.ua перешел на украинский

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Сайт Work.ua перешел на украинский
Сайт Work.ua перешел на украинский / work.ua

Популярный сайт для поиска работы Work.ua 9 ноября перешел на украинский язык. Изначально сайт был только русскоязычным, позже к нему добавили еще и украинскую версию, однако она не была основной.

С 9 ноября сайт сразу будет загружаться на украинском языке. А на русский можно будет переходить с украинского.

Об этом сообщил основатель проекта Артур Михно.

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"Мы верим, что украинский сайт должен говорить на украинском языке и в то же время быть толерантным к пользователям, которым удобнее пользоваться другим языком, предоставляя им такую возможность", – рассказал Михно.

При этом он подчеркнул, что это было непростое решение, ведь существует немало проблем, например, относительно поисковой системы, что может привести к потере трафика.

"За этим шагом стоят немалые риски: и со стороны понимания части общества, которое не любит изменений или украинский язык, и со стороны поисковых систем и возможности на время потерять часть органического трафика", – добавил основатель Work.ua.

Кстати, этот день в компании выбрали символично, ведь именно 9 ноября отмечается День украинского языка и письменности.

Что такое Work.ua?
Это украинский сайт по поиску работы, который ежедневно посещают около 400 тысяч посетителей. По данным Work.ua еще когда украиноязычная версия была не основная, 18% пользователей переходили на нее самостоятельно.

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Теги: Техно Интернет языковый вопрос
Источник: Техно
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