Сам себе работодатель: 10 самых востребованных профессий для фриланса

Работа вне офисе (дома или в уютном кафе) становится все популярнее. Люди выбирают такой вид работы, ведь это позволяет экономить время, самостоятельно выбирать проект и контролировать рабочее время.

Какую сферу выбрать, чтобы иметь возможность работать на фрилансе – об этом рассказали на портале freelancehunt.com. Там выбрали 10 перспективных профессий, позволяющих работать, как фрилансер (эксперты учитывали показатели 2019 года).

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Программисты

Эти специалисты являются одними из самых востребованных и самых высокооплачиваемых в Украине. Чтобы привлечь хорошего специалиста, ему предлагают немало "соблазнительных" преимуществ, в том числе и удаленную работу и гибкий график. Программисты-фрилансеры работают над разработкой мобильных приложений, обслуживанием интернет-магазинов, версткой веб-страниц, сопровождением сайтов. Общее количество объектов в этой категории превысило 100 тысяч.

Дизайнеры

Эти специалисты занимают второе место в списке самых востребованных фриланс-специалистов. Заказчики ищут дизайнеров сайтов и специалистов по полиграфическому дизайну. Конкурируют с ними и проекты по созданию логотипов, баннеров и иллюстраций.

Копирайтеры

Как показывает статистика, их услуги вдвое менее востребованы, чем дизайнеров и в четыре раза, по сравнению с программистами. Однако, это все же хорошая возможность работать как фрилансер. Этим специалистам предлагают написание статей, рекламных текстов, а также рерайт.

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SEO-специалисты

У этих специалистов заказывают услуги по продвижению сайтов в интернете.

SMM-менеджеры

Почти такое же количество проектов и заказов, как и у SEO-шников. Здесь у специалистов заказывают продвижение в соцсетях, настройку таргетированной рекламы.



10 самых востребованных профессий для фриланса

Другая 5 в рейтинге фрилансеров выглядит таким образом:

Переводчики

Видео/аудио монтажеры

Контент-менеджеры

PPC-специалисты

Системные администраторы

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