Самая большая коллекция взломанных данных появилась в сети

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В открытом доступе оказались около 2,2 миллиарда данных
В открытом доступе оказались около 2,2 миллиарда данных

Самая большая база краденых данных пользователей появилась в сети. В открытом доступе оказались около 2,2 миллиарда уникальных логинов и паролей пользователей.

Как пишет издание Wired, база была составлена из различных массивов данных, которые хакеры похитили в течение последних нескольких лет.

Больше всего персональных данных хакеры получили из хранилищ Yahoo, LinkedIn и Dropbox.

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По словам сотрудника Института имени Хассо Платтнера в Германии Дэвида Джагера, некоторые части данных могли быть получены с помощью автоматического взлома малоизвестных сайтов. Поэтому часть паролей была опубликована впервые.

Эта база данных получила название Collection #2-5.

"Это самая большая коллекция взломанных данных, которую мы когда-либо видели", – заявил исследователь в области кибербезопасности Крис Роуланд.

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Теги: Техно Хакерская атака хакеры Интернет
Источник: Техно
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