Самая быстрая на рынке: Xiaomi выпустила уникальную беспроводную зарядку

Китайская компания Xiaomi заявила о создании новой технологии беспроводной зарядки под названием Mi Charge Turbo. Новинка выполняет зарядку, мощностью 30 Вт.

Как пишет NDTV, это чрезвычайно высокая мощность для беспроводной зарядки.

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Первым смартфоном, который получит эту зарядку, станет Mi 9 Pro 5G. Xiaomi обещает выпустить беспроводную зарядную панель с поддержкой нового стандарта Mi Charge Turbo.

Как рассказали в компании, новый стандарт Mi Charge Turbo может заряжать аккумулятор емкостью 4000 мАч до 100 процентов за 70 минут. При этом за 25 минут смартфон можно зарядить на 50%.

В Xiaomi также сообщили, что уже тестируют технологию беспроводной зарядки 40 Вт.

Эта технология уникальна для рынка

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