Самая лучшая камера на рынке: Huawei Mate 20 Pro сравнили с новинками Apple и Samsung

Сразу после анонса флагманского смартфона Huawei Mate 20 Pro многие пользователи заинтересовались тем, на что способна камера новинки. Журналисты ресурса Phone Arena провели тестирование фотовозможностей устройства, сравнив его с топовыми решениями от Apple и Samsung.

Об этом сообщает 4pda.

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Отметим, основная камера Huawei Mate 20 Pro состоит из трех сенсоров: основной на 40 Мп (f / 1.8), дополнительный широкоугольный модуль на 20 Мп и телеобъектив на 8 Мп (f / 2.4). Также в тестировании приняли участие iPhone Xs Max и Samsung Galaxy Note 9, камеры которых состоят из двух 12-мегапиксельных сенсоров: основной и телеобъектив в каждом случае.

Первым этапом испытаний стала дневная съемка, в которой Huawei Mate 20 Pro отлично себя показал. Однако по вердикту журналистов, в некоторых случаях сделанные на смартфон фотографии были идентичны кадрам, снятым на Galaxy Note 9. Это может быть связано с "сыростью" программного обеспечения камеры. Возможно, в будущем алгоритмы съемки будут улучшены с обновлениями. Хорошо себя проявил и iPhone Xs Max с функцией Smart HDR.



Фото сделанное на iPhone Xs Max



Фото сделанное на Samsung Galaxy Note 9



Фото сделанное на Huawei Mate 20 Pro

В ходе ночной фотосессии все три телефона смогли проявить себя с лучшей стороны. Но только Huawei Mate 20 Pro выдавал сообщение о том, что для более качественных снимков необходимо удерживать его неподвижно немного дольше – в этот момент аппарат обрабатывал фотографии, выдавая четкие, детальные результаты и демонстрировал много света даже в очень темных сценах.



Фото сделанное на iPhone Xs Max



Фото сделанное на Samsung Galaxy Note 9



Фото сделанное на Huawei Mate 20 Pro

По мнению журналистов, iPhone Xs Max и Galaxy Note 9 обладают хорошим качеством съемки, но именно Huawei Mate 20 Pro продемонстрировал самые подробные, насыщенные и впечатляющие снимки в темное время суток.



Фото сделанное на iPhone Xs Max



Фото сделанное на Samsung Galaxy Note 9



Фото сделанное на Huawei Mate 20 Pro

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei Mate 20 Pro Дисплей Тип: OLED

Диагональ: 6,39 дюйма

Разрешение: 3120 х 1440 пикселей

Тип: OLED Диагональ: 6,39 дюйма Разрешение: 3120 х 1440 пикселей Процессор Kirin 980

Kirin 980 Видеопроцессор Mali-G76 MP10

Mali-G76 MP10 Память Оперативная: 6 ГБ

Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ

Оперативная: 6 ГБ Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ Камера Основная: 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп

​Фронтальная: 24 Мп

Основная: 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп ​Фронтальная: 24 Мп Аккумулятор 4 200 мАч

4 200 мАч Операционная системаAndroid 9.0 Pie

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