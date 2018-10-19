Самая лучшая камера на рынке: Huawei Mate 20 Pro сравнили с новинками Apple и Samsung
Сразу после анонса флагманского смартфона Huawei Mate 20 Pro многие пользователи заинтересовались тем, на что способна камера новинки. Журналисты ресурса Phone Arena провели тестирование фотовозможностей устройства, сравнив его с топовыми решениями от Apple и Samsung.
Об этом сообщает 4pda.
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Отметим, основная камера Huawei Mate 20 Pro состоит из трех сенсоров: основной на 40 Мп (f / 1.8), дополнительный широкоугольный модуль на 20 Мп и телеобъектив на 8 Мп (f / 2.4). Также в тестировании приняли участие iPhone Xs Max и Samsung Galaxy Note 9, камеры которых состоят из двух 12-мегапиксельных сенсоров: основной и телеобъектив в каждом случае.
Первым этапом испытаний стала дневная съемка, в которой Huawei Mate 20 Pro отлично себя показал. Однако по вердикту журналистов, в некоторых случаях сделанные на смартфон фотографии были идентичны кадрам, снятым на Galaxy Note 9. Это может быть связано с "сыростью" программного обеспечения камеры. Возможно, в будущем алгоритмы съемки будут улучшены с обновлениями. Хорошо себя проявил и iPhone Xs Max с функцией Smart HDR.
Фото сделанное на iPhone Xs Max
Фото сделанное на Samsung Galaxy Note 9
Фото сделанное на Huawei Mate 20 Pro
В ходе ночной фотосессии все три телефона смогли проявить себя с лучшей стороны. Но только Huawei Mate 20 Pro выдавал сообщение о том, что для более качественных снимков необходимо удерживать его неподвижно немного дольше – в этот момент аппарат обрабатывал фотографии, выдавая четкие, детальные результаты и демонстрировал много света даже в очень темных сценах.
Фото сделанное на iPhone Xs Max
Фото сделанное на Samsung Galaxy Note 9
Фото сделанное на Huawei Mate 20 Pro
По мнению журналистов, iPhone Xs Max и Galaxy Note 9 обладают хорошим качеством съемки, но именно Huawei Mate 20 Pro продемонстрировал самые подробные, насыщенные и впечатляющие снимки в темное время суток.
Фото сделанное на iPhone Xs Max
Фото сделанное на Samsung Galaxy Note 9
Фото сделанное на Huawei Mate 20 Pro
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei Mate 20 Pro
- ДисплейТип: OLED
Диагональ: 6,39 дюйма
Разрешение: 3120 х 1440 пикселей
- ПроцессорKirin 980
- ВидеопроцессорMali-G76 MP10
- ПамятьОперативная: 6 ГБ
Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ
- КамераОсновная: 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп
Фронтальная: 24 Мп
- Аккумулятор4 200 мАч
- Операционная системаAndroid 9.0 Pie
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