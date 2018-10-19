Самая лучшая камера на рынке: Huawei Mate 20 Pro сравнили с новинками Apple и Samsung

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Huawei Mate 20 Pro: тесты камеры
Huawei Mate 20 Pro: тесты камеры / Фото из свободных источников

Сразу после анонса флагманского смартфона Huawei Mate 20 Pro многие пользователи заинтересовались тем, на что способна камера новинки. Журналисты ресурса Phone Arena провели тестирование фотовозможностей устройства, сравнив его с топовыми решениями от Apple и Samsung.

Об этом сообщает 4pda.

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Отметим, основная камера Huawei Mate 20 Pro состоит из трех сенсоров: основной на 40 Мп (f / 1.8), дополнительный широкоугольный модуль на 20 Мп и телеобъектив на 8 Мп (f / 2.4). Также в тестировании приняли участие iPhone Xs Max и Samsung Galaxy Note 9, камеры которых состоят из двух 12-мегапиксельных сенсоров: основной и телеобъектив в каждом случае.

Первым этапом испытаний стала дневная съемка, в которой Huawei Mate 20 Pro отлично себя показал. Однако по вердикту журналистов, в некоторых случаях сделанные на смартфон фотографии были идентичны кадрам, снятым на Galaxy Note 9. Это может быть связано с "сыростью" программного обеспечения камеры. Возможно, в будущем алгоритмы съемки будут улучшены с обновлениями. Хорошо себя проявил и iPhone Xs Max с функцией Smart HDR.

iPhone Xs Max
Фото сделанное на iPhone Xs Max

Samsung Galaxy Note 9
Фото сделанное на Samsung Galaxy Note 9

Huawei Mate 20 Pro
Фото сделанное на Huawei Mate 20 Pro

В ходе ночной фотосессии все три телефона смогли проявить себя с лучшей стороны. Но только Huawei Mate 20 Pro выдавал сообщение о том, что для более качественных снимков необходимо удерживать его неподвижно немного дольше – в этот момент аппарат обрабатывал фотографии, выдавая четкие, детальные результаты и демонстрировал много света даже в очень темных сценах.

iPhone Xs Max
Фото сделанное на iPhone Xs Max

Samsung Galaxy Note 9
Фото сделанное на Samsung Galaxy Note 9

Huawei Mate 20 Pro
Фото сделанное на  Huawei Mate 20 Pro

По мнению журналистов, iPhone Xs Max и Galaxy Note 9 обладают хорошим качеством съемки, но именно Huawei Mate 20 Pro продемонстрировал самые подробные, насыщенные и впечатляющие снимки в темное время суток.


Фото сделанное на  iPhone Xs Max

Samsung Galaxy Note 9
Фото сделанное на Samsung Galaxy Note 9

Huawei Mate 20 Pro
Фото сделанное на Huawei Mate 20 Pro

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei Mate 20 Pro

  • ДисплейТип: OLED
    Диагональ: 6,39 дюйма
    Разрешение: 3120 х 1440 пикселей
  • ПроцессорKirin 980
  • ВидеопроцессорMali-G76 MP10
  • ПамятьОперативная: 6 ГБ
    Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ
  • КамераОсновная: 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп
    ​Фронтальная: 24 Мп
  • Аккумулятор4 200 мАч
  • Операционная системаAndroid 9.0 Pie

 

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Теги: Техно Samsung Цены Apple Смартфоны iPhone Huawei iPhone Xs Max
Источник: Техно
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