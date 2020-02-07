Самое большое напечатанное здание построили в Дубае

Строительство домов с помощью огромных 3D-принтеров – процесс не новый. Но пока он все же используется достаточно редко, поэтому неудивительно, что каждый такой случай вызывает интерес.

Как сообщает DailyMail, в Дубае завершено строительство крупнейшей здания, построенного с помощью 3D-печати. Это двухэтажное здание площадью 640 квадратных метров, которое будет использоваться как офисное помещение.

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Особенности процесса

Стоит отметить, что рекорд был установлен именно в рамках занятой зданием площади. Лидером по высоте является 27-метровый дом в Китае. К сожалению точно неизвестно, сколько времени понадобилось на возведение здания.





Но самое интересное даже не в рекорде. Власти Дубая заявили, что планирует уже к 2030 году четверть всех новых зданий в городе приходилась на напечатанные здания. Согласно оценкам, переход на 3D-печать позволит сократить трудоемкость на 70%, а расходы – на 90%

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